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Модний карантин: секрети онлайн шопінгу від стиліста

Lite » Мода 24.03.2020 - 19:32
Модний карантин: секрети онлайн шопінгу від стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт поділилася радами для безпечного та ефективного шопінгу не виходячи з дому

Під час епідемії коронавіруса і вимушеного карантину походи по улюблених магазинах, на жаль, недоступні. Однак це зовсім не привід відмовлятися від обновок, які радують серце! Благо в наш час зовсім не проблема придбати практично що завгодно онлайн з доставкою додому. Стиліст-іміджмейкер Віка Барва, яка раніше назвала важливі дрібниці, які "вбивають" ваш стиль, розкрила на своїй сторінці в Instagram важливі секрети онлайн шопінгу.

Велика ілюзія, що онлайн-шопінг допомагає економити, зазначила експерт. Вдумливо підходити до вибору – так, але ніяк не економити. Адже всесвітня павутина відкриває перед нами великі простори онлайн магазинів, де очі розбігаються і хочеться все і відразу.

Поради стиліста:

Боїтеся? Почніть з малого. Спробуйте купити те, що не вимагає попадання в розмір, наприклад, аксесуари. Подивіться, як відбувається сам процес, далі буде легше замовляти щось більш складне.

Модний карантин: секрети онлайн шопінгу від стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Починайте практикуватися з магазинів, у яких є простий спосіб повернення і обміну.

Якщо замовляєте з-за кордону, то ознайомтеся з митними правилами та розмірами мит.

Заведіть окрему карту для онлайн покупок, таку карту можна оформити онлайн, так ви убезпечите себе додатково.

Модний карантин: секрети онлайн шопінгу від стиліста

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀


Вибирайте магазини, у яких є відео про річ, яку збираєтеся придбати – це сильно полегшує вибір, так як на відео краще видно посадку речі на фігурі, реальний розмір, фактуру.

Уважно читайте розмірну сітку і виміри обраної позиції, та опис товару.

Також сильно допомагають реальні відгуки від покупців. Але сильно на них розраховувати теж не варто, часто це суб'єктивна точка зору.

Перед початком шопінгу ознайомтеся з умовами доставки, щоб не виявилося, що доставка дорожче обраної позиції.

Модний карантин: секрети онлайн шопінгу від стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Посередники – хороші люди, які за дод. оплату допоможуть купити товар у магазині, який не доставляє до вас в країну.

Онлайн шопінг – це завжди ризик. Ви можете отримати не той товар, розмір або колір, отримати бракований товар або прогадати з розміром. Але часто всі ризики покриваються меншою вартістю товару в онлайні.

Нагадаємо, співачка Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020.

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