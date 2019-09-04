Усі до спортзалу! Єва Лонгорія демонструє сталеві м'язи і спортивну фігуру

Єва Лонгорія сьогодні може похвалитися чудовою фігурою – після пологів зірка повернулася в свою оптимальну вагу, але над витонченою фігурою продовжує наполегливо працювати. Кілька годин тому вона виклала на свою сторінку в Instagram короткий ролик зі спортзалу. Єва робить вправи з гантелями, прокачуючи м'язи на руках. До речі, на відео помітно, що ця вправа далеко не легка, тим не менш, Лонгорія змогла виконати декілька заходів. "Тиждень короткий, так що давайте приєднуйтесь!", – підписала вона пост.

Єва Лонгорія трудиться в спортзалі (відео: instagram.com/evalongoria)

Одягнена зірка в бузкового відтінку легінси зі смугастим узором, білий топ і білі кросівки. Спортивне вбрання відмінно підкреслило її струнке тіло і рельєфні м'язи. Волосся Єва прибрала у високий пучок, а на обличчя не нанесла ніякого макіяжу. З прикрас на ній тільки тонкий золотий ланцюжок з підвіскою. Відразу видно: актриса прийшла працювати, а не знімати гламурне відео для блогу.

Єва у відмінній формі (фото: instagram.com/evalongoria)

Звичайно ж, таке відео справило фурор серед послідовувачів актриси. Шанувальники не втомлюються дивуватися, звідки у Єви сили та бажання працювати при її завантаженості на роботі. Але знайшлися і ті, хто зробив зауваження Єві щодо її худорлявість. Так, на думку деяких фоловерів, зірка стала занадто худою і мускулистою. Чоловіки не собаки і на кістки не кидаються – використали вони відомий в народі вислів.

Актриса в сукні Alberta Ferretti (ролик: instagram.com/evalongoria)

Єва, як і більшість зірок, не відповідає хейтерам. До того ж вона давно заміжня і не перебуває в пошуку чоловіка. А ось для світських виходів її витончена форма – те що потрібно. Нещодавно вона блищала в новому стильному вбранні від свого улюбленого бренду Alberta Ferretti. Чорно-біле міні-плаття, прикрашене довгою бахромою, і витончені босоніжки на високому каблуці – таке вбрання вона вибрала для популярного телешоу "Конан".