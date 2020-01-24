Вона досконала! Моніка Беллуччі захопила ідеальною фігурою в розкішній сукні

Моніка Беллуччі останнім часом радує виходами у світ. Тільки нещодавно італійська зірка показала образ в стильному чорному брючному костюмі – Моніка відвідала показ Alexandre Vauthier. А сьогодні в мережі з'явилися нові фото знаменитої на весь світ красуні. Напередодні актриса відвідала вечерю, влаштовану глянцевим журналом Madame Figaro. Про це вона сама повідомила у своєму мікроблозі, опублікувавши портрет крупним планом.

Моніка в новому стильному образі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel; instagram.com/johnnollet)

Фото вкотре довело, що всі розмови про різко постарівший вигляді50-річної знаменитості – плітки недоброзичливців, і вона, як і раніше, прекрасна. Макіяж і зачіска зірки заслуговують найвищих похвал. Бездоганний тон, легкі smoky, спокусливий блиск на губах, а також недбало укладене і злегка розпатлане волосся, що спадає пасмами на лоб – майстра підкреслили природну красу Моніки і додали луку молодості... Актриса посміхається загадковою посмішкою і виглядає щасливою і сяючою. Шанувальники Беллуччі відзначили квітучий вигляд своєї улюблениці, засипавши зірку компліментами і «сердечками».

Моніка обожнює чорний (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Не менше уваги привернув і вибір вбрання Моніки. Цього разу вона віддала перевагу жіночній сукні. І не прогадала! З пишними рукавами-ліхтариками, підкресленою лінією талії і облягаючим силуетом, воно зробило і без того тонку талію візуально просто «осиною», а вигин стегон – спокусливим і розкішним. Доповнили образ сережки-кільця з камінням, а також чорний клатч із золотистою фурнітурою.

Образ Моніки вже встиг безліч похвал. Цікаво, що Беллуччі практично завжди вибирає для своїх світських виходів і зйомок саме чорний. Але кожного разу їй вдається виглядати стильно, яскраво і по-новому. Ось що значить – знайти свій ідеальний колір!