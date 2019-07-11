"Сонечко наше": Надя Дорофєєва захопила яскравим образом в одній тільки футболці

Надя Дорофєєва продовжує захоплювати шанувальників своїми супер яскравими і стильними образами. Відзначимо, що солістка групи "Время и Стекло" захоплюється не тільки музикою, але також і Fashion-трендами. Українська виконавиця керує своїм концепт-стором, де пропонує одяг корейських брендів. Звичайно ж, Дорофєєва виступає і в ролі моделі свого магазину. Співачка із задоволенням приміряє яскраві образи і діляться з шанувальниками стильним натхненням.

Так на своїй Instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала цілу серію соковитих знімків, на яких позує в неймовірно яскравому образі. На Дорофєєвій дуже об'ємне плаття-футболка кислотно жовтого відтінку. На футболці бачимо кумедний мультяшний принт. Свій образ Дорофєєва доповнила масивними білими кросівками. До речі, відзначимо, що це улюблене взуття української співачки. Дорофєєва досить часто публікує фото на яких позує саме в білих кросівках.

Не менш оригінальною та молодіжною вийшла і зачіска виконавиці. Волосся заплетене в дрібні кіски А в косичках бачимо металеві кільця - це ще один ультра тренд зачісок цього літа.

Макіяж виконавиця не менш яскравий, ніж весь образ в цілому. Зроблений він з акцентом на кислотні жовті тіні. В цілому вийшло неймовірно яскраво і сучасно.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

На серії фотографій Надя демонструє свій образ з різних ракурсів.

"Яскраві кольори - яскравіше життя", - натхненно підписала знімки солістка "Время и Стекло".

Тим часом шанувальники співачки поспішили залишити свої захоплені відгуки її новим появою.

"Сонечко наше"

"Твоя посмішка зводить мене з розуму"

"Ваууу, мені так подобаються ці колечка в волоссі"

"Яскрава бомбочка"

"Як можна бути такою красивою"

"Ти така прекрасна"

"Яка ж ти красива"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала топ-4 стильних образи на літо. Співачка позувала у оверсайз-сукнях і оригінальних штанях-спідниці.

До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Співачка позувала на білосніжній яхті. Дорофєєва підкреслила, що проходить зйомка.