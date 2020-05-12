Спокусливий total white: Єва Лонгорія демонструє струнку фігуру в трендовому образі

Єва Лонгорія не втомлюється вражати стильними образами, а також своєю досконалою фігурою. Цього разу 45-річна актриса показала аутфіт, який стане незамінним для літніх прогулянок і ділових зустрічей. Образ склали молочного відтінку широкі класичні брюки з високою посадкою, а також білосніжний кроп-топ з горловиною. До нього знаменита красуня, яка вже стала іконою стилю нарівні зі своєю кращою подругою Вікторією Бекхем, підібрала босоніжки на танкетці в тон луку, а також стильні аксесуари: сережки-кільця, годинники з широким ремінцем, а також сонцезахисні окуляри. Останній штрих – легкий макіяж і нарочито недбала укладка. Можна сміливо підкорювати будь-світську подію!

Єва в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Правда, поки що Єва позує в своєму будинку, а локацією вибрала власну спальню. Тут, в приглушених відтінках інтер'єру, речі виглядають особливо виграшно. «Понеділок... Як у вас справи?», – написала Лонгорія. І у відповідь отримала – цілком передбачувано – масу компліментів і похвали своєму бездоганному смаку. Також шанувальники відзначили і дизайнерський талант популярної актриси, назвавши босоніжки «неймовірно класними».

Єва з Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Пізніше Єва додала відео, де демонструє ще одне своє вміння. Разом з сином Санті вона вирішила приготувати апельсиновий сорбет. Солодкий десерт – одне з улюблених ласощів малюка, в якому турботлива мама не відмовляє дитині. Корисний (з мінімумом цукру) і смачний, він відмінно підійде для дитячого меню в спекотний день. У ролику Лонгорія витискає сік з апельсинів, а Санті крутиться поруч на кухні і допомагає їй. Туторіал вийшов дуже докладним – по ньому легко можна повторити рецепт Єви. Надихаємося!

Єва обожнює готувати (фото: instagram.com/evalongoria)

Цікаво, що для відео Єва вирішила не робити макіяж, поставши перед фоловерами у цілком природному вигляді. Так що фанати могли вкотре помилуватися натуральною красою своєї улюблениці, що я в свої 46 років виглядає просто відмінно.