Спокуслива кішечка: Дженніфер Лопес підкреслила спортивну фігуру костюмом з цікавим принтом

Дженніфер Лопес у свої 49 років може легко дати фору більш молодим колегам. Це стосується як численних виступів – зараз співачка активно гастролює зі своїм туром на честь прийдешнього 50-річчя зірки. Так і фітнес-досягнень. Фігура артистки відточена до дрібниць. І Дженніфер із задоволенням показує, які вправи виконує, щоб виглядати настільки спортивно і довершено.

Дженніфер в костюмі з "котячим" принтом (фото: instagram.com/jlo)

Кілька годин тому вона поділилася новими фото, де в центрі уваги – залізний прес, пишні груди, накачані руки, бездоганні стегна та... спортивний костюм з «котячим» принтом. Білий топ і легінси з високою посадкою з нової колекції Niyama Sol щедро прикрашені великими квітами, з яких «визирають» ці домашні улюбленці. Що ж, таке забарвлення точно додасть позитиву і гнучкості до спортивних занять! Доповнюють образ Дженніфер бездоганний макіяж і укладка. Виглядає Лопес, як завжди – просто бездоганно.

Бездоганне тіло зірки – результат тренувань (фото: instagram.com/jlo)

Зрозуміло, що армія фанатів популярної співачки буквально за кілька годин засипала її лайками та коментарями. Які, втім, і зараз з'являються під фото.

Дженніфер давно співпрацює з брендом Niyama Sol (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, артистка особисто доклала руку до дизайну деяких ліній цього бренду спортивного одягу. Вона не раз зізнавалася, що не мислить своє життя без спорту, а одяг – важливий фактор у цьому занятті. Щоб по-справжньому отримати задоволення від процесу й результату, ви повинні підібрати не тільки вид навантаження і тренера, але і бездоганну форму. Що, тепер у Джей Ло і всіх її фанатів є така можливість.

Захоплювати шанувальників енергійністю і красою – улюблене хобі Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

До речі, майбутній чоловік співачки – спортсмен Алекс Родрігес – також любить відточувати свою бездоганну форму активними тренуваннями. Часом вони з Дженніфер беруться за справу разом. Зараз, коли співачка на гастролях, вона також намагається приділяти розминці достатньо часу.