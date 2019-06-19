Спокуса велика: пишнотіла модель Ешлі Грем красується на обкладинці Allure

Ешлі Грем за свою кар'єру неодноразово прикрашала обкладинки глянцевих видань. І ось – чергова. Дівчина стала героїнею липневого номера Allure, де не тільки приміряла масу стильних нарядів для яскравій фотосесії, але і розповіла про багато серйозних речей: ведення бізнесу, вміння працювати в команді і збирати її, а також про те, як складно моделі plus-size домогтися визнання в світі моди. Також вона підняла ще одну важливу тему: будучи заміжньою за темношкірим чоловіком, вона багато разів стикалася з расизмом. Тому вважає важливим доносити до людей правильне розуміння проблеми.

Ешлі Грем прикрасила липневу обкладинку Allure (фото: instagram.com/allure)

"Чим більше у вас розмов з оточуючими вас людьми, які відрізняються від вас, тим більше ви будете вчитися і рости. Ніхто, що не є чорношкірим, не зрозуміє життя чорношкірого, але вони не повинні бути неосвіченими по відношенню до них. Я хочу знати якомога більше, як біла жінка, яка буде виховувати чорних дітей. Нам потрібно буде говорити про те, що мама біла, тато чорний, і я хочу бути готовою".

Спокусливі зйомки увійшли у Ешлі в звичку (фото: instagram.com/allure)

Кілька годин тому Ешлі поділилася на своїй сторінці Instagram анонсом цієї важливої для неї події. "Цей журнал завжди був лідером в області краси, і ця обкладинка – моя ПЕРША для Allure – так багато значить для мене! Спасибі неймовірній команді за цю зйомку", – написала захоплена Грем.

Модель звикла до відвертих інтерв'ю (фото: instagram.com/allure)

У пості на сторінці журналу також з'явилася інформація: "Презентуємо нашу липневу головну зірку – #AshleyGraham model. Модель, активіст, телеведуча і підприємець поговорили з Allure про бізнес (і про те, як зробити це правильно), про створення бізнес-команди, що складається тільки з жінок, і здобутті влади у своєму власному голосі". На сайті глянцю вже з'явилося і саме інтерв'ю.

Модель в костюмі Victor Glemaud (фото: instagram.com/allure)

Як це часто буває в світі глянцевих видань, журнал представив одразу дві обкладинки. На першій Ешлі показала спокусливу фігуру в чорному купальнику Mara Hoffman, а також яскравому светрі з розкльошеними рукавами від Chanel. А друга знята крупним планом. Тут чудово видно бездоганну сяючу шкіру моделі, а також незвичайний макіяж з блакитними тінями на повіках. "Мокра" укладка та золоті сережки – останні штрихи до бездоганного образу, створеного стилістами.