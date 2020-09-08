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Тренч, кльош і грубі черевики: Наталя Водянова показала, як носити трендові речі цієї осені

Вівторок 08 вересня 2020 19:32
Тренч, кльош і грубі черевики: Наталя Водянова показала, як носити трендові речі цієї осені
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Модель вчить складати стильні образи

Наталь Водянова – популярна модель, яка за роки кар'єри навчилася не тільки відмінно демонструвати речі, але і віртуозно їх поєднувати. Сама 38-річна красуня не раз зізнавалася, що стильні комбінації даються їй легко – все завдяки «наметанному» оку. У мережі Водянова по праву вважається іконою стилю, за якою пильно стежить армія фанатів. А тому багатодітна мама завжди прагне порадувати натовп фанатів стильними образами і поєднаннями.

Тренч, кльош і грубі черевики: Наталя Водянова показала, як носити трендові речі цієї осені

Наталя в новому стильному образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Незважаючи на літню погоду, Наталя вже демонструє новинки з осінніх колекцій. У цьому сезоні в її гардеробі з'явилося кілька трендових речей, які вона встигла показати на своїй сторінці в мережі Instagram. Так, у вихідні вона показала перший безпрограшний аутфіт. Вбрання склали сині джинси кльош з високою посадкою і блуза з бантом на шиї і рукавами-ліхтариками з блідо-рожевого атласу, які доповнила черевиками на грубій підошві та окулярами в рожевій оправі. Образ вийшов гармонійним і стильним, немов Наталя тільки зійшла з подіуму.

Тренч, кльош і грубі черевики: Наталя Водянова показала, як носити трендові речі цієї осеніТренч, кльош і грубі черевики: Наталя Водянова показала, як носити трендові речі цієї осеніНаталя Водянова обожнює червоний (фото: instagram.com/natasupernova)

Другий вона продемонструвала всього пару годин тому. Водянова обрала для ділової зустрічі класику осені – тренч, але тільки незвичайного бордово-червоного кольору. До плащу вічно юна модель підібрала і трендовий аксесуар – захисну маску червоного кольору в дрібну квіточку від свого улюбленого дизайнера і подруги Уляни Сергієнко. До речі, у Наталії відразу кілька таких масок, але різних кольорів – щоб можна було чергувати з різними образами.

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Новини України Мода модамодельНаталія Водянова
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