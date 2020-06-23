Як скорегувати зону живота за допомогою одягу: поради стиліста

Якщо ви не зовсім задоволені своєю талією і зоною живота в цілому, цілком можна скорегувати недоліки за допомогою одягу. Як саме це зробити, розповіла на своїй сторінці в Instagram стиліст Віка Барва.

Корекція зони живота:

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Якщо є талія і живіт в нижній частині:

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Вільна посадка одягу в районі живота і стегон

Плаття, топи, жакети на запАх, сукні А-силуету, сукні-сорочки з поясом, сукні-халати

Драпірування і складки в потрібній зоні

Щільна, формотворча тканина

Ілюстративне фото (pexels.com)

Низи із щільної, однотонної тканини на середній і високій посадці без декоративних елементів

Ні безформним силуетам – легкий натяк на талію робить фігуру більш витонченою.

Коригуюча білизна

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Якщо талія не виражена, присутні бочка і животик:

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Не обтягуємо зону живота

Не маємо горизонтальні лінії в цій зоні, особливо край виробів. Подовжені плечові вироби

Плечові вироби носимо навипуск

Другий шар, який носимо не застебнутим – ваш друг, так як дає найбільш видимий ефект, створюючи 2 вертикальні лінії

Верх прямого або расклешенного крою

Сукні, топи на запАх, сукні-сорочки прямого крою без пояса.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Щільна, формотворча тканина верхів

Низи на середньої або низької посадки, резинка на поясі дає більш витончену посадку

Ілюстративне фото (pexels.com)

Коригуюча білизна

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