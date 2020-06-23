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Як скорегувати зону живота за допомогою одягу: поради стиліста

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Експерт поділилася ефективними техніками корекції фігури

Якщо ви не зовсім задоволені своєю талією і зоною живота в цілому, цілком можна скорегувати недоліки за допомогою одягу. Як саме це зробити, розповіла на своїй сторінці в Instagram стиліст Віка Барва.

Корекція зони живота:

Якщо є талія і живіт в нижній частині:

  • Вільна посадка одягу в районі живота і стегон
  • Плаття, топи, жакети на запАх, сукні А-силуету, сукні-сорочки з поясом, сукні-халати
  • Драпірування і складки в потрібній зоні
  • Щільна, формотворча тканина

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Низи із щільної, однотонної тканини на середній і високій посадці без декоративних елементів
  • Ні безформним силуетам – легкий натяк на талію робить фігуру більш витонченою.
  • Коригуюча білизна

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Якщо талія не виражена, присутні бочка і животик:

  • Не обтягуємо зону живота
  • Не маємо горизонтальні лінії в цій зоні, особливо край виробів. Подовжені плечові вироби
  • Плечові вироби носимо навипуск
  • Другий шар, який носимо не застебнутим – ваш друг, так як дає найбільш видимий ефект, створюючи 2 вертикальні лінії
  • Верх прямого або расклешенного крою
  • Сукні, топи на запАх, сукні-сорочки прямого крою без пояса.

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Щільна, формотворча тканина верхів
  • Низи на середньої або низької посадки, резинка на поясі дає більш витончену посадку

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Коригуюча білизна

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Автор: Lite

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