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Казково красива: Кейт Міддлтон блищить в напівпрозорій розкішній сукні Alexander McQueen

Lite » Мода 19.11.2019 - 13:28
Казково красива: Кейт Міддлтон блищить в напівпрозорій розкішній сукні Alexander McQueen
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня блищить на благодійному шоу Royal Variety Performance в Лондоні

Кейт Міддлтон і принц Вільям останнім часом часто радують спільними виходами. Але рідко який з них виходить настільки розкішним, як вчорашній. 18 листопада в лондонському Палладіумі пройшло щорічне благодійне шоу Royal Variety Performance. Королівська сім'я завжди приділяє особливу увагу цій події. Цього разу герцоги Кембриджські стали почесними гостями шоу і дивилися його разом з іншими глядачами в залі. Всі збори від концерту, в якому взяло участь багато відомих артистів, будуть спрямовані на цілі благодійного фонду Єлизавети II.

Казково красива: Кейт Міддлтон блищить в напівпрозорій розкішній сукні Alexander McQueenКейт виглядала просто розкішно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На вечір вона вирушила в розкішному образі. Сукня від одного з її улюблених брендів Alexander McQueen зробила Кейт казково красивою. З довгими прозорими рукавами і вільною спідницею, вона підкреслила струнку фігуру 37-річної герцогині і зробила її надзвичайно жіночною. Особливого шарму їй надавала тканина тілесного відтінку з тонким мереживом поверху. На талії та грудей воно було прикрашено чорною окантовкою, а на спині – ефектним вирізом. Доповнили вбрання великі сережки від Erdem, чорний клатч Jimmy Choo, а також туфлі на стійкому каблуці.

Казково красива: Кейт Міддлтон блищить в напівпрозорій розкішній сукні Alexander McQueenКазково красива: Кейт Міддлтон блищить в напівпрозорій розкішній сукні Alexander McQueenКейт Міддлтон і принц Вільям на вечорі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Волосся герцогині поклали пружними кучерями, а макіяж зробили сяючий і свіжий. Чи потрібно говорити, що фото Кейт вже встигли облетіли мережу, зібравши масу позитивних відгуків? Принц віддав перевагу класиці: він вирушив на захід у чорному фраку.

Казково красива: Кейт Міддлтон блищить в напівпрозорій розкішній сукні Alexander McQueenКазково красива: Кейт Міддлтон блищить в напівпрозорій розкішній сукні Alexander McQueenГерцоги встигли поспілкуватися з учасниками шоу (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Подружжя, що обожнює благодійні акції, було в прекрасному настрої. Пара багато фотографувалася та спілкувалися. Вони встигли не тільки подивитися шоу, але і поговорити з організаторами, а також його учасниками.

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