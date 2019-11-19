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Сказочно красива: Кейт Миддлтон блистает в полупрозрачном роскошном платье Alexander McQueen

Lite » Мода 19.11.2019 - 13:28
Сказочно красива: Кейт Миддлтон блистает в полупрозрачном роскошном платье Alexander McQueen
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня блистает на благотворительном шоу Royal Variety Performance в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям в последнее время часто радуют совместными выходами. Но редко какой из них получается столь роскошным, как вчерашний. 18 ноября в лондонском Палладиуме прошло ежегодное благотворительное шоу Royal Variety Performance. Королевская семья всегда уделяет особое внимание этому событию. В этот раз герцоги Кембриджские стали почетными гостями шоу и смотрели его вместе с остальными зрителями в зале. Все сборы от концерта, в котором приняло участие множество известных артистов, будут направлены на цели благотворительного фонда Елизаветы II.

Сказочно красива: Кейт Миддлтон блистает в полупрозрачном роскошном платье Alexander McQueenКейт выглядела просто роскошно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На вечер она отправилась в роскошном образе. Платье в пол от одного из ее излюбленных брендов Alexander McQueen сделало Кейт сказочно красивой. С длинными прозрачными рукавами и летящей юбкой, оно подчеркнуло стройную фигуру 37-летней герцогини и сделало ее необычайно женственной. Особого очарования ей придавала ткань телесного оттенка с тонким кружевом поверху. На талии и груди оно было украшено черной окантовкой, а на спине – эффектным вырезом. Дополнили наряд крупные серьги от Erdem, черный клатч Jimmy Choo, а также туфли на устойчивом каблуке.

Сказочно красива: Кейт Миддлтон блистает в полупрозрачном роскошном платье Alexander McQueenСказочно красива: Кейт Миддлтон блистает в полупрозрачном роскошном платье Alexander McQueenКейт Миддлтон и принц Уильям на вечере (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Волосы герцогине уложили упругими локонами, а макияж сделали сияющий и свежий. Нужно ли говорить, что фото Кейт уже успели облетели сеть, собрав массу позитивных отзывов? Принц отдал предпочтение классике: он отправился на мероприятие в черном фраке.

Сказочно красива: Кейт Миддлтон блистает в полупрозрачном роскошном платье Alexander McQueenСказочно красива: Кейт Миддлтон блистает в полупрозрачном роскошном платье Alexander McQueenГерцоги успели пообщаться с участниками шоу (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Супруги, которые обожают благотворительные акции, были в прекрасном настроении, много фотографировались и общались. Они успели не только посмотреть шоу, но и поговорить с организаторами, а также его участниками.

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