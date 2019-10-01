Синій їй до лиця: Олена Зеленська захопила новим яскравим образом і незвичайною укладкою

Олена Зеленська, вбрання якої в Америці стало головною темою останніх днів усіх порталів, з поверненням в Україну не втомлюється дивувати шанувальників свого стилю. Перша леді в цей раз зробила ставку на життєрадісний синій.

Як відомо, 30 вересня, до Києва прилетів вельми незвичайний гість – голлівудський актор Том Круз. Головна причина такого несподіваного візиту – зустріч з президентом України (Володимир Зеленський особисто запросив Томи), а також перегляд і обговорення локацій для зйомок чергового кінопроекту. Новина про появу Круза в Києві вже облетіла мережу. Особливо її деталі: Том встиг відзначитися на декількох станціях київського метрополітену і, звичайно ж, потрапити до камери перехожих.

Том Круз на зустрічі з Володимиром Зеленським (фото: Офіс президента)

Президент України розповів голлівудському гостю про свій кінодосвід. Ще одна тема, якої торкнулися на зустрічі – закон про компенсацію іноземним виробникам, які знімають кіно про Україну. Таким чином, уряд сподівається дати поштовх розвитку індустрії.

Володимир і Олена Зеленскькі, Том Круз (фото: Офіс президента)

На зустріч з Томом Крузом прийшла і перша леді, яка завжди супроводжує чоловіка на важливих івентах. Олена виглядала як завжди стильно й елегантно. Вона одягла костюм яскраво-синього кольору: вузькі штани і жакет на двох ґудзиках, під яким поглядав чорний топ. Доповнили вбрання витончений ланцюжок з підвісками і великі сережки. Укладку Олені зробили в новому стилі – із об'ємом біля коріння і злегка підкрученими назовні кінчиками, завдяки чому вона виглядала свіжо і по-новому. Макіяж перша леді віддала перевагу нейтральний, у бежевих відтінках.

Олена відзначає День усиновлення (фото: Офіс президента)

Ще один наряд в блакитному відтінку вона приміряла на День усиновлення, який відзначався 30 вересня. Довге закрите плаття в дрібну клітку з білою окантовкою на комірі виглядало просто і вишукано. До нього в комплект Олена підібрала світло-сірі туфлі. Волосся в цей раз були укладене на косий проділ, а макіяж зроблений більш яскравим.

"Сьогодні Україна відзначає День усиновлення. Я хочу подякувати кожну Маму і кожного Тата, які відкрили свої серця і дали дитині найдорожче в житті – сім'ю. Спасибі вам за вашу доброту, чуйність, людяність, за ваше бажання дарувати любов і змінити життя дитини на краще!", – написала Олена у своєму мікроблозі.