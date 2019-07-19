Шльопанці зі шкарпетками і велосипедки: Джіджі Хадід в провокаційному образі в Нью-Йорку

Джіджі Хадід не раз називали модною іконою. І не даремно: у дівчини вроджене чуття до стильних образів і бездоганний смак. Тому вона завжди знає, які речі потрібно мати в гардеробі, щоб бути "на хвилі". І черговий вихід старшої Хадід не став винятком.

Джіджі в Нью-Йорку (фото: instagram.com/wardrobe.nyc, instagram.com/levis)

Днями вона відвідала презентацію спільної джинсової лінії від Levi's і Wardrobe.NYC. Туди модель прийшла в молодіжному яскравому образі, який повний неоднозначних деталей. Джіджі одягла чорні велосипедки, білу вільну сорочку, заправлену в них, джинсову сорочку, а зверху – куртку. На ногах у неї красувалися биркенштоки, які вона взула з високими чорними шкарпетками. Доповнювали образ золотисті великі ланцюжки, сережки (до речі, різні в лівому і правому вусі), невелика сумочка, а також одна з улюблених усіма дівчатами зачісок ось уже кілька років – цибулинка.

Дівчина обожнює приміряти неймовірні образи (фото: instagram.com/wardrobe.nyc, instagram.com/levis)

Треба зазначити, що виглядала Джіджі просто чудово! Тим самим підтвердивши, що не дарма стала в такому юному віці однієї з найбільш високооплачуваних моделей у світі. Вона може блищати у будь-якому одязі!

Модель на зйомках рекламної кампанії нового аромату (фото: instagram.com/michael kors)

До речі, нещодавно вона відвідала ще одну презентацію, де блиснула бездоганним образом. Нещодавно дівчина стала обличчям нового аромату від Michael Kors – парфум Wonderlust натхненний райськими островами, безтурботною літньою атмосферою і втечею від міської суєти.

Джіджі на презентації парфуму (відео: instagram.com/michaelkors)

На івент, присвячений запуску новинки, Джіджі прийшла в розкішній бежевій сукні в білизняному стилі з обробкою з пір'я. В руках вона тримала чарівну сумочку у вигляді черепашки з дерев'яною ручкою. Завешающий штрих – висока зачіска з косою на одну сторону, безліч аксесуарів і макіяж в нюдовых тонах. Дівчина була в піднесеному настрої, багато фотографувалася і веселилася, насолоджуючись увагою.

Новий аромат точно буде мати успіх! (фото: instagram.com/michaelkors)

Не менше уваги прикувала до себе і молодша сестра Джіджі – Белла. 22-річна модель продовжує хвилювати мережу пікантними образами. Вона обожнює демонструвати свою чуттєвість і сексуальність з допомогою відвертих нарядів, а глянцеві видання і бренди тільки раді цьому.