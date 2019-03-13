Школярка-красунька: Катя Осадча в соковитій рожевій сукні заінтригувала новим шоу

Та все ж Юрій Горбунов вже розкрив "таємницю"

Катя Осадчая в последнее время все чаще и чаще балует поклонников яркими образами. Так, во время недавнего, 8-го эфира шоу Голос країни 9 сезон Осадчая вышла на сцену в роскошном белом платье с необычной красной вышивкой – то ли в виде пламени, что ли это орел. Даже отмечалось, что платье было специально сделано в единичном экземпляре для нового выпуска популярного проекта.

Не успели в сети обсудить белое платье, как Осадчая показала еще один образ. При этом ультра тренд – красный брючный костюм от украинского бренда Dafna May. Свой модный лук Катя дополнила такой же красной широкополой шляпой, туфлями и белой блузой.

И вот – новое стильное появление телеведущей. На этот раз Катя Осадчая выбрала платье спортивного кроя в сочном розовом цвете от бренда VOROZHBYT&ZEMSKOVA. Среди аксессуаров – оригинальная поясная сумка в виде двух массивных карманов, также яркого розового цвета.

Финальный акцент образа – интересные бело-розовые ботинки с открытой пяткой.

Волосы аккуратно выпрямлены и уложены на одну сторону. Также в волосах – белоснежная заколка (к слову, тренд нового сезона весна-лето 2019 среди аксессуаров).

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Примечательно, что Катя решила также заинтриговать своих поклонников. Телеведущая подписала фото:

"Сміливою ходою вриваємося в новий сезон улюбленного проекту. Подробиці скоро".

И все интрига не удалась. Ведь ранее Осадчая уже признавалась поклонникам, что на данный момент проходят съемки нового сезона проекта Голос діти.

Кроме того, об этом также рассказал супруг и соведущий Осадчей – Юрий Горбунов, который на своей страничке опубликовал несколько фото со съемок и написал:

"В мене теж голос! Я теж хочу співати! #голосдіти"

Юрий Горбунов на съемках нового сезона шоу Голос діти (фото: nstagram.com/gorbunovyuriy)

Вернемся же к образу Осадчей, который поспешили прокомментировать ее поклонники:

"Неперевершена, Катрусю!"

"Яка тут яскрава, 20-ти літня"

"Школьница"

"Сейчас модно "косить" под девочку"

"Как всегда блистательны, Екатерина! С нетерпением будем ждать от Вас подробностей!"

"Яка гарнюня"

"Яка яскрава та красива! Вау!"

"Катя, вы прекрасны! Хорошего сезона"

"Ой класно - яскраво, по-літньому"

"Такая яркая, красочная и неотразимая!"

Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась фото с "турецкой Моникой Беллуччи".

Также телеведущая поделилась трогательным фото с 2-летним сыном.