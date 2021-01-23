Секрети стилю Ешлі Байден - модниці, активістки і "першої дочки" США: ексклюзивні фото

Ешлі Байден - єдина дочка Джо Байдена з Джилл Байден - не любить публічності. Дівчина звикла тримати особисте життя подалі від сторонніх очей. Приблизно так само йдуть справи з кар'єрою. В юності вона вибрала свій шлях соціального працівника, активно займаючись численними проектами і благодійністю і не прагнучи розповісти про це всьому світу. З часом підприємлива дочка нового президента США зуміла поєднати їх з ще однією своєю пристрастю - модою.

Ешлі Байдкен з батьками (фото: Getty Images)

У 2017-му році Ешлі заснувала свою власну лінію одягу Livelihood, яка допомагає збирати кошти для суспільних програм. За словами спадкоємиці Джо Байдена, вона придумала бренд з головною метою - допомогти боротися з нерівністю доходів і расовою нерівністю у Сполучених Штатах. Десять відсотків від продажу продукції бренду перераховуються в фонд соціальних організацій. Але судячи по хоч і рідкісним, але дуже ефектним входам дочки Джо Байдена, Ешлі явно хотіла висловити своїм брендом любов до стильних речей.

"Перша дочка" США обожнює триматися в тіні, але робить це ефектно (фото: Getty Images)

Ешлі, яка у всьому підтримує батька, часто супроводжує його на заходах. При цьому дівчина одягається просто і елегантно, не перетягуючи на себе увагу. Вона любить речі темних відтінків, строгі костюми і класичні пальто. Але в той же час вона не упускає можливості одягнути жіночне плаття, що підкреслює струнку фігуру або вбрання у молодіжному або кежуал-стилі. Судячи по зачісці (Ешлі носить свій відтінок і не робить особливих укладок), а також мінімальному макіяжу, дівчина явно слідує тренду на натуральність. Милуємося найбільш вдалими виходами "першої дочки" США.

Ешлі на різних заходах (фото: скрін ashley_bidenn)

Раніше ми писали про те, як змінювався стиль першої леді США Джилл Байден.