Збрив бороду і став 3D-моделлю: як учасники "Топ-моделі по-українськи" UFW підкорювали

Останнім часом неможливо уявити Ukrainian Fashion Week ббез учасників «Топ-моделі по-українськи». З кожним роком кількість випускників проекту зростає, а Тиждень моди поповнюється знайомими завдяки реаліті обличчями. Хто дефілював на показах українських дизайнерів у сезоні осінь-зима 20/21, і які курйози траплялися з моделями, дізнався Новий канал.

Маша Шевченка – рекордсменка в татуюваннях

Два роки після участі в ТМПУ Маша працювала барменом і робила тату, але в цьому сезоні дівчина буквально підірвала світ моди! Зовсім недавно вона повернулася з Парижа, де брала участь в останньому показі Жана-Поля Готьє і в шоу Armani. Тепер дівчина зробила вісім показів на Українському тижні моди, і не збирається зупинятися.

– Я щойно повернулася з Парижа, попрацюю трохи в Україні, а потім лечу до Мілана, і знову Париж. На UFW у мене було вісім показів, кожен з них – по-своєму особливий, – стверджує Маша. – У цьому сезоні я працювала з такими дизайнерами як JULIA KROS, VBO, CHUPRINA, PRZHONSKAYA та ін. А на показі BENDUS, на прохання дизайнера, навіть цілувалася на подіумі з хлопцем-моделлю!

Мальвіна Чукля – на покази без кастингів

Мальвіна Чукля на показі DARJA DONEZZ

Переможниця третього сезону «Топ-моделі по-українськи» вкотре довела, що перше місце їй дісталося не просто так. Сезон осінь-зима 20/21 – лише друга участь Чуклі в UFW, але вона вже встигла стати впізнаваною моделлю, яку дизайнери самі запрошують на свої покази.

– Я зробила в цьому сезоні п'ять показів – ARUTIUNOVA, CHUPRINA, Mary Kay x DASTISH FANTASTISH, DARJA DONEZZ і благодійний показ, присвячений усвідомленому споживанню, – підсумувала Мальвіна. – Приємною несподіванкою стало моє потрапляння до Дар'ї Донець. Вона не співпрацювала з KModels (модельне агентство Алли Костромічової, з яким працює Мальвіна, – прим. ред.), але запросила до себе попрацювати. Просто запам'ятала мене з минулого сезону, я їй сподобалася, ось і запропонувала співпрацю. Як же легко і швидко ми спрацювалися!

У цей сезон UFW Мальвіна увійшла як переможниця модельного реаліті, тому навколишні виявляли до неї підвищений інтерес.

– Мене почали впізнавати – дуже часто підходили фотографи, стилісти, візажисти, гості Тижня моди, щоб зробити зі мною селфі або засипати компліментами, – сором'язливо каже Чукля. – Мені навіть якось незручно, але дуже-дуже приємно!

Дарина Герасимчук вперше відкрила показ

Дарина Герасимчук на показі STARCHAK

Одна з найхаризматичніших учасниць третього сезону Дарина Герасимчук вперше вийшла на подіум Українського тижня моди. Та ще й як ефектно – вона відкривала показ STARCHAK.

– Я навчаюся в університеті, тому пропустила кастинги на UFW, – розповіла Даринка Новому каналу. – Та все одно туди потрапила – мене особисто покликали відкривати показ бренду STARCHAK. Сказати, що мене переповнюють емоції – нічого не сказати. Я просто йшла, як богиня, а всі навколо кричали: «Муза!» Скажу так – працювати на Українському тижні моди мені дуже сподобалося.

Діма Топоринский став 3D-моделлю і ведучим

Якщо в минулих сезонах UFW випускник другого сезону «Топ-моделі по-українськи» Діма Топоринський виходив на подіум у шубах і сукнях, то цього разу і взагалі став 3D-моделлю.

– У цьому сезоні UFW я працював лише з одним брендом – FINCH. Але це був не показ, а окрема презентація – колаборація FINCH і CASTA EYEWEAR. З моєї фотографії в одязі бренду зробили 3D-модель, – пояснив Діма Топоринський. – Тепер на сторінці FINCH в Instagram ви знайдете маску з моєю фігурою, яку можна розмістити де завгодно в доповненій реальності.

І якщо з FINCH Діма співпрацює вже не вперше, то дещо в цьому сезоні все ж стало для нього новинкою – він став ведучим.

– Для мене цей UFW однозначно відрізняється від тих, в яких я брав участь з 2018 року. Головна фішка в тому, що ми з Ясею (Яся Крутова – дівчина Топоринського, з якою вони познайомилися на проекті, – прим. ред.) брали участь не як моделі, а як ведучі, – інтригує Діма. – Вели презентації, брали інтерв'ю у відвідувачів. Зовсім скоро ви зможете побачити результат на YouTube-каналі Українського тижня моди.

Єгор Степаненко вніс правки в дефіле

Єгор Степаненко на показі SONYAMONINA

Брутальний Єгор бере участь в Українському тижні моди втретє, і почувається на показах, як риба у воді. Навіть поради дизайнерам дає.

– У цьому сезоні я взяв один показ SONYAMONINA – у Соні завжди легко працювати, хороший стиліст допоможе і морально підтримає, немає жодних напружених моментів, – згадує Єгор. – Перед самим дефіле я допоміг стилістам прийняти спонтанне рішення не надягати піджак, а нести його в руках. Просто на бекстейджі я стояв саме в такій позі, і вона дуже сподобалася стилісту. Тому він так і відправив мене на подіум. Ось як одна дрібниця може вплинути на хід показу.

Оцінив Єгор UFW і як глядач: на його думку, Український тиждень моди зростає, а дизайнери «злетіли з котушок».

– Більшість показів перетворилися на перфоманси, здавалося, що дизайнери намагаються перевершити одне одного в дивацтвах, – зазначив модель. – Дехто взагалі відмовився від подіумів і робив виставки з 3D-зображеннями. Хоча мені таке й не дуже сподобалося, я думаю, що українських дизайнерів чекає велике майбутнє.

Сергій Гердов заради показу збрив бороду

Сусід Єгора Степаненка по орендованій квартирі в Києві теж брав участь в одному показі – бренду KASS. Мало того, що заради однієї проходки Сергію Гердову довелося поголити бороду, так він ще й мало не впав на подіумі.

– Заради цього виходу мені довелося поголитися! – не без смутку говорить хлопець. – Вся справа в умовах, продиктованих дизайнером, і концепції показу: ми виступали в ролі індіанців, у кожного була своя роль, у мене, наприклад, – вовка. На подіум винесли величезні курені, йшов дим... Більше театралізоване шоу, ніж класичний показ. У кінці проходки, на точці, я взагалі мало не впав, адже нам на підошви наклеїли якусь слизьку штуку. Але, на щастя, обійшлося.

Аліні Міляєвій стабільно щастить

Аліна Міляєва на показі LAKE studio

Після участі у третьому сезоні «Супермоделі по-українськи» Аліна Міляєва встигла не лише створити благодійний фонд і потрапити у фінал конкурсу краси «Міс Україна-2018», а й кілька разів взяти участь у UFW. При цьому раніше дівчина не стикалася зі стандартними модельними проблемами на своїх показах, наприклад, незручним взуттям занадто маленького розміру. Пощастило Аліні й у цьому сезоні – дефіле пройшли спокійно і добре.

– У цьому сезоні я працювала з брендами LAKE studio та SANNA ONE. І якщо з LAKE ми співпрацюємо вже давно, то з другим брендом – вперше. Але все пройшло на високому рівні, причепитися немає до чого, навіть якби й хотілося, – запевняє Аліна.

Оленка Феофанова намагалася поцілувати принца

Олена Феофанова на показі ROUSSIN

Найкучерявіша модель Леночка Феофанова після проекту крім моделінгу займається ще й малюванням. Дівчина навіть проводить майстер-класи з рукоділля! Ось і на UFW вона демонструвала не лише свої модельні навички, а й творчу натуру.

– Я брала участь у творчому показі бренду ROUSSIN. Дизайнер Софія Русинович підійшла до показу креативно – вона інсценувала казку про Маленького принца. Мені дісталася, так би мовити, головна роль, адже я була єдиною дівчинкою на подіумі. Кожен учасник показу мав намалювати щось на стіні – доповнити картину або зіпсувати її, – розповіла модель. – Моїм же завданням було намалювати собі недбало губи і поцілувати маленького принца. І тут трапився казус: його намалювали надто високо, і я не змогла повністю реалізувати ідею. Хоча вийшло все одно ефектно. До речі, в цьому показі я працювала з Дімою Сукачем – він мені дуже імпонує.

Дмитро Сукач став зеброю

Показ колекції KASS

Діма вже вчетверте бере участь в Українському тижні моди. І завжди його покази не обходяться без курйозів. Ось і тепер хлопець мало не впав і не поповз по подіуму.

– Я брав участь у двох показах – ROUSSIN і KASS. З Сонею Русинович ми подружилися, я вже втретє представляю її одяг на UFW. З KASS співпрацював уперше, і відразу така честь – відкривати показ. Тут і почалося найвеселіше, – інтригує Сукач. – Ми виходили на подіум через вігвам, у якому було дуже мало місця. Словом, йду я у слизьких черевиках, ковзаюся на якомусь пінопласті, і уявляю, як в образі зебри виповзаю на подіум... Та оскільки все відбулося у вігвамі, ніхто нічого не побачив. Хоча я все одно б викрутився – спасибі проекту, що навчив виходити з будь-яких ситуацій.

Уже за традицією, на UFW Діма відсвяткував свій день народження. А ще вирішив, що в майбутньому хоче пов'язати життя з постановкою і режисируванням показів.

Нагадаємо, що на сайті Нового каналу проходить другий етап голосування за учасниць Суперсезону проекту «Супер Топ-модель по-українськи», в якому за перемогу будуть боротися найяскравіші учасниці з усіх попередніх сезонів реаліті СМПУ і ТМПУ.