Найкрасивіші ніжки: зірка "Орла и Решки" захопила романтичним образом

Шанувальники Астровської відзначили, що їй дуже личить нове плаття

Команда популярного тревел-шоу "Орел и Решка" продолжает снимать понравившийся многим "Морской сезон". Ведущими нового выпуска являются Алина Астровская и "волк путешествий" Коля Серга. В этот раз команда отправилась изучать побережье Шри-Ланки.

Для очередного экзотического путешествия Астровская, которую до этого сравнили с "ангелом", выбрала новый образ, вновь покорив фанатов женственностью и чувством стиля. Соответствующие фото ведущая опубликовала на своей instagram-страничке.

Алина Астровская и Коля Серга на Шри-Ланке (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Для съемок нового выпуска звезда "Орла и Решки" выбрала легкое летнее платье зеленого цвета в романтичный горошек. Кстати, в новом весенне-летнем сезоне 2019 вновь будет актуален "горох". Талию ведущая подчеркнула черным поясом.

Интересно, что в целом образ получился слегка "бунтарский". Под платье Астровская решила надеть черный топ с принтом, также дополнив свой лук белыми кроссовками.

Отдохнувшая Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Кстати, на одном из фото телеведущая показала стройные ножки. И именно этот кадр привлек немало внимания со стороны поклонников Алины.

Фото: instagram.com/alina_astrovskaya

"О, как же восхитительны ваши ножки, Алина! Это самые красивые ножки, что я видел!"

"Алина, ты самая сексуальная ведущая на "Орел и Решка". Да и вообще редкой красоты девушка"

"Алина, ты такая классная! Украшение программы!"

"Хороший выпуск! Алина, Вы классная ведущая, естественная и интересная"

"С Колей классно смотритесь! Прямо идеальная пара!"

"Да, платье очень идет"

"Волшебная! Образ бесконечно прекрасный, как же Вам идет горошек... Эстетическая красота"

"Платье очень красивое"

Напомним, что новыми ведущими шоу "Орел и Решка. Мегаполисы" стали Антон Зайцев и Ольга Антипова. Ранее мы писали, что ребятам пришлось преодолеть на камеру свои фобии, чтобы продолжить участие в проекте.

Также отметим, что в Абу-Даби Астровская появилась в элегантном розовом платье с открытыми плечами от известного украинского дизайнера.