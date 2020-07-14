Сама чарівність: Кейт Міддлтон блищить в грайливій сукні в горошок і з новою зачіскою

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон знову привернула до себе увагу, показавши черговий бездоганний образ. Для запису відео на честь запуску Tiny Happy People – освітньої ініціативи BBC, спрямованої на надання ресурсів та підтримки батькам і опікунам дітей у віці до чотирьох років – вона обрала вбрання стильне і грайливе.

Кейт в новому образі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Образ визнаної ікони стилю склали чорне плаття у великий білий горох від бренду Emilia Wickstead, вартість якого становить близько 1565 фунтів стерлінгів (2000 доларів). Фасон сукні вона вибрала свій улюблений: з довгими рукавами, поясом на талії, маленьким комірцем і пишною спідницею. Доповнили його босоніжки-еспадрільї на танкетці з зав'язками на щиколотках тілесного відтінку.

Окремої уваги заслуговує б'юті-образ знаменитої британки. Кейт, яка давно не зраджувала своєму темному відтінку волосся, помітно висвітлила його, а також підстригла, зробивши зачіску більш об'ємною. Варто зазначити, що такий хід дозволив Кейт візуально скинути кілька років: вона виглядає більш свіжою і не настільки суворою. Макіяж дружина принца Уільяма виконала свій звичний, але більш ретельно пофарбувала вії і брови. Міддлтон, як завжди, була в піднесеному настрої, за розмовою вона просто світилася від щастя.

Образ Кейт сподобався не всім користувачам мережі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Користувачів мережі і експерти модних сайтів оцінили новий аутфіт герцогині на відмінно. Вони залишили на офіційній сторінці королівської сім'ї масу приємних коментарів. Але були і ті, хто жорстко розкритикував вибір ікони стилю. В основному – через дорожнечу наряду. Так, на думку деяких шанувальників герцогині, таке плаття не можна було одягати на подібний захід. Інші також порахували, що вбрання не прикрашає Кейт, так як призначене для старшої вікової категорії.