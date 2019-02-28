Сама ніжність: Віра Брежнєва зачарувала фанатів весняним образом

Екс-Віагра постала в образі голлівудської діви

Популярная блондинка, украинская актриса и певица Вера Брежнева начала активную подготовку к весне, о чем рассказала своим поклонникам в соцсетях. Звезда опубликовала в своем микро-блоге фото, на котором предстала с обновленным цветом волос. Вера не стала кардинально менять оттенок, только добавила своему блонду насыщенности и яркости, сделав его максимально приближенным к трендовому весной 2019 года "клубничному блонду". Для фото стилисты уложили локоны певицы в голливудскую волну и дополнили образ макияжем в теплых тонах. Кроме того, тему актуальных розовых оттенков знаменитость продолжила в наряде, выбрав для снимка шубку из розового меха.

Фото: Весенняя Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Последний долгожданный день зимы, но утепляться пока ещё надо

Вы уже начали ощущать весну?" - задала вопрос подписчикам под фото певица.

На что поклонники живо отреагировали, они рассказали не только о своих настроениях и еще не совсем весенней погоде за окном, но и осыпали Веру комплиментами ее новому образу.

"Богиня!"

"У нас ещё снегу до колена"

"Цвет волос просто супер"

"У нас уже подснежники вовсю цветут!"

"Да весна уже чувствуется ) Вера, какая же вы красивая"

"Красавица"

"На Вас посмотришь, Сударыня, и сразу весна"

"Какой вкусный цвет волос"

"А у нас -30! Какая такая весна? Не, не слышали"

"С вашими фотографиями весна уже чувствуется на душе. Верочка, вы прекрасны"

"Вера конечно ощущаем приход весны, ждём не дождёмся. Вера выглядишь изумительная великолепно"

"Верочка! Вы шикарная женщина..."

"Хороший makeup , весна прямо идёт, главное чтобы в сердце и в настроении были весна и лето. Всем добра!"

"Классная фотка!"

"Дорогая Вера, не устаём радоваться Вашей красоте, жизнелюбию и открытости))) Вы - невероятная! Весны в душе и вокруг Вам всегда!"

"Ощущение весны витает в воздухе, хотя у нас лежит ещё снежок. Верочка, вы сама нежность, прекрасный цветок, который вот-вот раскроется"

Стоит отметить, что певица совсем недавно уже обращалась к розовому цвету, окрасив волосы тоником, тогда цвет получился гораздо насыщеннее и выразительнее, но проходила она с ним не долго, сменив его на более элегантный оттенок.

Кроме того, совсем недавно певица поразила поклонников необычной динамичной импровизацией, которую устроила со своей творческой командой. Под живое исполнение музыкантами хита группы Nirvana Вера устроила настоящие "дикие танцы".

Еще одним эпатажным сюрпризом для поклонников стал выход Веры Брежневой в ярком, броском наряде, в котором она "сверкнула" роскошным декольте, восхитив сеть.

Видео: Интересные факты о Вере Брежневой (РБК-Украина)