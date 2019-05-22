Сама ніжність: Кейт Міддлтон вийшла в світ у "зефірному" образі в рожевих тонах

Кейт Міддлтон не втомлюється давати інфоприводи численним світським і модним порталам. Весь останній тиждень вона радувала стильними нарядами з квітковим принтом і природними мотивами. Такий вибір зроблено неспроста – Кейт представила світу свій проект "Повернення до природи". А вчора, 21 травня, вона показала новий ансамбль в ніжних тонах.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на вечірці в саду (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

На садову вечірку, яку влаштувала Єлизавета II, 37-річна актриса прийшла у сукні-пальто простого силуету, від Alexander McQueen. Приталене і злегка розширене донизу, воно підкреслило ідеальний стрункий силует Кейт і зробило її образ свіжим і ніжним. На голові у Міддлтон красувалася розкішна кругла шапочка з великою трояндою від Juliette Botterill такого ж відтінку. На ногах бежеві туфлі, маленький клатч, а у вухах – великі сережки-краплі з перлами. Свій легкий лук герцогиня підкреслила макіяжем у рожевих же тонах.

Вечірки королеви досить популярні у вищому світі (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

На вечірку вона прийшла під руку з коханим чоловіком – принцом Вільямом. Який також підібрав незвичайний наряд – під стать дружині. Герцог приміряв сірі штани, довгий фрак, блідо-голубий жилет, в одній руці він тримав циліндр, а в другій – парасольку-тростину.

Королева Єлизавета також вибрала для відкриття сезону "невагомий" отбраз (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Сама Єлизавета приміряла також дуже ніжний образ – в блакитних тонах. Пальто, прикрашене великою брошкою, сукня з квітковим принтом, капелюшок з розкішними рожевими квітами і білі рукавички – все було гармонійно і урочисто. На ногах у королеви були її улюблені туфлі на низькому ходу, а в руках чорна сумочка їм в тон.

Подружжя багато спілкувалися та фотографувалися (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

До речі, ці вечірки досить популярні – за один сезон їх може відвідати більше 30 тисяч чоловік. Проводяться вони навесні і влітку в прекрасному саду Букінгемського палацу і на території резиденції Єлизавети II в Шотландії – в Холирудском палаці.