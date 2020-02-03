Роузі Хантінгтон-Уайтлі знялася у пікантній фотосесії для Harper's BAZAAR

Роузі Хантінгтон-Уайтлі за свою кар'єру прикрасила безліч обкладинок. Але, за словами дівчини, саме з Harper's BAZAAR її пов'язують найтепліші відносини. Так, глянець зіграв важливу роль у становленні Роузі у світі моди. І вона завжди з радістю відповідає згодою на пропозиції попрацювати разом.

Роузі позує для глянцю (фото: instagram.com/bazaaraustralia)

Цього разу 32-річна ікона стилю знялася для Harper's BAZAAR Австралія. На весняній обкладинці вона з'явилася в спокусливій чорній сукні з квітковою аплікацією і значним декольте. Доповнили образ Роузі золоте кольє, браслети і кільця. А пікантності кадру додає той факт, що дівчина лежить, легко торкаючись голих плечей руками і мрійливо дивлячись у далечінь.

Розуи в новій зйомці, як завжди, чарівна (фото: instagram.com/rosiehw)

«Мега модель і красуня-магнат Розі Хантінгтон-Уайтлі прикрасила наш модний випуск BAZAAR March 2020 – випуск, присвячений поняттю #безстрашність і того, що це означає сьогодні. Супермодель і молода мама розповідає, як вона управляється з шаленим графіком і своєю постійно зростаючої славою...», – так представили новий випуск на сторінці журналу в Instagram.

Роузі і стиль поняття нерозлучні (фото: instagram.com/rosiehw)

У своєму мікроблозі дівчина Джейсона Стетхема додала ще одне фото, над яким працював відомий фешн-фотограф Даррен Макдональд. Роузі приміряла незвичайне плаття-сітку, що підкреслило досконале тіло знаменитої моделі і оголило її стрункі ноги. Доповнили образ босоніжки з квадратним носком і великі аксесуари. Пишна копиця золотистого волосся, густо підведені очі, томний погляд... Дівчина сидить на дизайнерському стільці, який додав кадру арт-нотку. «Спасибі, Harper's BAZAAR», – коротко написала Роузі. А шанувальники, які відрізняються більшою балакучістю, почали писати їй численні компліменти.