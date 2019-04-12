Гармата! Дружина Миколи Тищенка похвалилася ідеальною фігурою в total black образі

Барановська Алла давно зарекомендувала себе не тільки як успішна бізнес-леді, але і fashion-блогер. Дружина відомого українського ресторатора Миколи Тищенка дуже часто демонструє своїй багатотисячній армії шанувальників стильні образи. Крім того, на сторінці Алли з'являються фото і відео з салонів з новомодними зачісками або макіяжем. Дівчина активно простежує останні тренди.

Не став винятком і один з самих топових на сьогоднішній день трендів на монохромні образи. При цьому на піку популярності знову червоний, чорний і білий. Саме свій total black образ і показала Алла Барановська.

Більш того, дівчина выбрале ще один загальний тренд – брючний костюм. Зірки і блогери по всьому світу буквально зійшли з розуму за оверсайз костюмах "з чоловічого плеча".

Стильна Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Барановська позує перед великим дзеркалом в повний зріст. На дружині Тищенко – костюм від українського дизайнера Ельвіри Гасанової (до речі, це улюблений дизайнер Слави Камінської з НеАнгелів). Образ доповнюють босоніжки на шпильці, а також невеликий клатч. Довге волосся блогера зібране в тугий хвіст на потилиці.

Шанувальники красуні поспішили залишити свої відгуки:

Алла, Ваші образи — верх захоплення! Так лаконічно і шикарно поєднувати одяг вмієте тільки Ви!

Який шикарний образ!

Яка красуня!

Шикарна дівчина!

А образ - гармата!

Нагадаємо, раніше дружина Тищенка Алла Барановська в купальнику захопила перевтіленням. Дівчина "обрізала" свої довгі коси і похвалилася новою стрижкою.

До речі, Алла Барановська поділилася своєю думкою про роль жінки в родинному житті і відносинах.