В прозорій майці і коротких шортах: ефектна Леся Нікітюк прогулялася по Одесі

Популярна телеведуча Леся Нікітюк не любить довго сидіти на одному місці. Вона з задоволенням подорожує у вільний від роботи час і ділиться своїми фотозвітами з поїздок на сторінці в Instagram. Так, в перший день літа зірка вирішила поїхати в Одесу і трохи позасмагати, адже погода в Південній Пальмірі стояла сама що ні на є пляжна! У сторіз Леся з притаманним їй гумором розповіла, як опинилася в курортному місті, а також показала свій "образ дня" (так традиційно знаменитість називає аутфіти, які практично щоденно демонструє підписникам).

Леді Ле розгулювала по набережній в сітчастій майці, коротких джинсових шортах, демонструючи свої довгі стрункі ніжки, і вільній білій сорочці.

"Задрімала вчора в маршрутці – прокинулася в Одесі. Так що Одеса, Аркадія, криветка-"смечка", - з гумором пояснила вона.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся повідомила, що погода в місті стоїть прекрасна, а сама вона з задоволенням приймає сонячні ванни на пляжі Ланжерон.

Також зірка не упустила можливості пожартувати на тему політики. Так, Леді Ле зазначила - якщо Оля Полякова зібралася організувати партію, то вона займе місце артистки на сцені.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Називайте мене ТВОКН – Тимчасово виконуюча обов'язки Королеви ночі", - сказала Леся, потягуючи через соломинку солодкий коктейль на відкритій терасі.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк похвалилася стильним сукнею, яке вона взяла у мами з наміром перешити і носити.

Раніше Леся Нікітюк продемонструвала оригінальний літній образ з сорочкою в смужку і короткими джинсовими шортами з високою посадкою.

До речі, Леся Нікітюк розбурхала мережу незвичайним знімком в образі героїні коміксів – Супержінки.