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У прозорій блузці і зухвалому міні: розкішна Ірина Шейк в сексуальному вбранні блищить у Вероні

Lite » Мода 30.10.2019 - 18:33
У прозорій блузці і зухвалому міні: розкішна Ірина Шейк в сексуальному вбранні блищить у Вероні
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна модель відвідала шоу Intimissimi

Ірина Шейк почала свою співпрацю з відомою італійською маркою білизни і одягу для дому Intimissimi вже давно. Ще в 2007-му вона стала обличчям бренду і представляє його аж до сьогоднішнього дня. Тому пропустити нове шоу, яке відбулося у Вероні напередодні ввечері, знаменитість не могла. На вечір посланниця марки прийшла в звичному для себе образі – максимально стильному і звабливому.

У прозорій блузці і зухвалому міні: розкішна Ірина Шейк в сексуальному вбранні блищить у ВероніІрина у Вероні (фото: instagram.com/irinashayk)

На Ірині була надіта напівпрозора довга блузка, розшита паєтками і прикрашена фурнітурою з великою сріблястою пряжкою. Під нею було видно чорний бюстгальтер і зухвалу міні-спідницю. Завершували "гарячий" образ знаменитої красуні замшеві ботфорти і маленька біла сумочка. Волосся Ірина зібрала в низький пучок, а макіяж зробила легкий, з золотистими тінями, свіжим рум'янцем і сяйвом хайлайтера.

Ірина опублікувала кілька фото з вечора в своєму мікроблозі і написала: "Прекрасна ніч, проведена у Вероні з моєю @intimissimiofficial сім'єю, дивимося дивовижне #intimissimishow". Цікаво, що в цей раз модель не працювала, а відвідала показ в якості гості.

У прозорій блузці і зухвалому міні: розкішна Ірина Шейк в сексуальному вбранні блищить у ВероніІрина з Сарою Джесікою і К'ярою (фото: instagram.com/irinashayk)

Компанію в першому ряду Шейк склали інші посланниці знаменитого бренду – 54-річна актриса Сара Джессіка Паркер і 32-річна фешн-блогер і дизайнер Кьяра Ферраньї. До речі, між дівчатами явно немає ніякої професійної конкуренції. Всі три красуні були задоволені товариством одне одної, багато сміялися і фотографувалися.

У прозорій блузці і зухвалому міні: розкішна Ірина Шейк в сексуальному вбранні блищить у Вероні

Ірина для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)

Сара приміряла на івент стильний шовковий комбінезон з напівпрозорими рукавами, який доповнила туфлями і блискучою сумочкою. А Кьяра обрала чорні широкі штани і шовкову сорочку, яку зав'язала вузлом на талії. В доповнення до образу вона приміряла безліч стильних аксесуарів.

Напівгола серед льодів: Ірина Шейк блищить в новій рекламній кампанії відомого бренду Вона досконала! Ірина Шейк захопила мережа бездоганною фігурою і стрункими ногами
Новини України Ірина Шейк
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