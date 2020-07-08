Просто вау: Кайлі Дженнер викликала захват розкішною фігурою у вузькій сукні

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка показала новий аутфіт

Кайлі Дженнер, яка останнім часом засипала мережу яскравими луками з пустелі, вирішила показати тепер і вечірні вбрання. Цього разу інстадіва одягла облягає чорне плаття в підлогу з напівпрозорими вставками на животі і стегнах, а також асиметричним подолом. Наряд вкотре підкреслило, що 22-річна мільярдерка може похвалитися дійсно видатними формами. Пишні груди, розкішні стегна і осина талія – вона зуміла продемонструвати всі достоїнства фігури. В додаток до сукні Кайлі підібрала золоті прикраси – браслети і сережки. А в руки взяла сумочку з золотим ланцюжком. А взуття вибрала нарочито контрастне – замість витончених туфель на шпильці вона підібрала черевики на масивній підошві.

Новий лук Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Волосся, укладене в косу, і яскравий вечірній макіяж стали завершенням як завжди бездоганного лука. Щоб показати свою фігуру з усіх сторін, Дженнер зробила кілька ефектних кадрів, де вона прогнулася в різних ракурсах. Шанувальники буквально засипали Кайлі компліментами, відзначивши її красу і талант моделі. «Просто вау», «Завжди перша», «Як можна бути настільки ідеальною», – не вщухає хвиля захоплень.

Стормі часто з'являється на фото мами (фото: instagram.com/kyliejenner)

Але не менше лайків і приємних слів зібрало і фото з малятком Стормі, яке вона запостила між своїми яскравими вбраннями. Примірявши білий халат, дівчинка насолоджується розгляданням рибок в басейні. Вона позує, повернувшись до камери спиною. Фанати вкотре відзначили цікаву зачіску дівчинки – кучеряве волосся 2-річної доньки Дженнер завжди викликає захват публіки. «Благословенна», – написала Кайлі під знімком.