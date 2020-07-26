Наймодніше плаття літа, за яким ганяються всі модниці світу

Сукні (фото: canva.com)

Бренд Cult Gaia знайшов несподівану популярність

Кожен сезон з'являються трендові модні речі, які стають згодом справжнім мастхевом. До прикладу, цього літа найпопулярнішим головним убором у світі моди став габаритний капелюх Jacquemus. У світі сумок - сумка-пельмень Bottega Veneta. Зараз відомі топ-моделі задають моду на сукню Serita бренду Cult Gaia.

Влітку 2020 року у світ моди на другому диханні увірвався раніше популярний бренд Cult Gaia, заснований у 2012 році в Лос-Анджелесі. Бренд швидко придбав популярність завдяки своїм ефектним аксесуарам, включаючи вишукану модель Cult Gaia Arc Bag. Наріжним каменем бренду сумок і аксесуарів Cult Gaia є ідея того, що хороший дизайн йде рука об руку з турботою про екологію, і що якісні моделі, порівнянні з творами мистецтва, незамінні для ефектного класичного гардероба. Однак випускати колекції жіночого одягу став зовсім недавно. Бренд ефектно увірвався на новий ринок з плетеною сукнею Serita.

Найбільш модне плаття сезону являє собою топ на бретелях, який через вузол під грудьми переходить у вузьку довгу спідницю. Модель Кендіс Свейнпол виходила в ньому на свою останню до пандемії червону доріжку, а Ромі Стрейд оголосила в цьому платті про свою вагітність.

Наймодніше плаття літа 2020 (фото: instagram.com)

Варто відзначити, що вартість наймоднішого плаття 2020 року досить висока в співвідношенні із собівартістю виробу.

Нагадаємо, що раніше ми писали про 5 наймодніших варіанти літнього взуття.