Як правильно носити червоний колір: модні поради від дизайнера

Крістіан Лабутен запевняє, що чоловік це подоба бика і він не може встояти перед червоною підошвою. Але червоний колір дуже підступний в поєднаннях. Відомий український дизайнер Андре Тан поділився основними правилами, як потрібно носити червоне.

Не використовуйте червоний і чорний в одному луці.

Обидва кольори дуже яскраві і кожен окремо перетягує увагу на себе. Краще використовувати тотал ред, але врахуйте, що обтягуючий червоний наряд може вдало підкреслити відсутність тренувань у залі.





Червоний -- не значить домінуючий.

Елементи цього кольору будуть добре виглядати на білому або сірому полотні. Білий пом'якшує агресивність червоного кольору, тому таке поєднання підходить практичним всім жінкам. Вибираючи поєднання червоного і сірого, потрібно орієнтуватися на рівні по яскравості відтінки. І не забувайте про благородний бежевий!





Якщо хочете підкорити всіх і стати воістину зіркою вечора -- спробуйте скомбінувати фіолетовий і червоний.

І важливо, щоб атмосфера була супутньою, інакше – забудьте про це поєднання.





Завжди вважав коричневий підлим кольором, особливо в комбінації із червоним.

Цей колір може мати холодний або теплий відтінок і від цього залежить, подружиться чи він з червоним. Чим тепліше і світліше коричневий, тим виразніше видно в ньому червоні складові. Тим гармонійніше він поєднується з червоним. Глухі, холодні відтінки коричневого виглядають навіть з самим яскравим і світлим червоним дуже похмуро.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

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