Втратила район: Надя Дорофєєва в образі стильної "гопниці" повеселила мережу

Фанати Дорофєєвої посміхаються: "гопники вже не ті"

Надя Дорофеева продолжает радовать поклонников дерзкими образами. Отметим, что до этого поп-исполнительница опубликовала забавное фото с Потапом. На обоих были куртки с логотипом легендарной группы Metallica. На этот раз Дорофеева продолжила серию стильных образов, только немного в другой одежде.

Так, на новом фото Надя позирует в ярко-желтом жилете с поясом от бренда ienki_ienki. На Дорофеевой также массивные разноцветные кроссовки, которые будут на пике популярности в новом весеннем сезоне 2019. Обратите на это внимание! Свой образ певица дополнила голубой рубашкой из денима и такими же голубыми джинсами.

И все же больше всего поклонников привлек сам бесшабашный образ. На фото Дорофеева позирует "на корточках" и высунув язык, словно "пацанка с района".

Надя так и подписала новый снимок: "Потеряла район. Оторвала пятки".

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписичикам Дорофеевой ее новый образ понравился. Многие поспешили оставить отзывы.

"Надюша, ты насколько талантливая и красивая, что просто слов нету"

"Хах, пятки оторвала, точно не Харьковская"

"Пятки отрывать, пацанов не уважать"

"Крутышка"

"Классная вообще"

"У нас на районе, не звонЯт, а звОнят"

"Я хочу, чтобы нашим районом правила такая, как ты"

"Ты не гопник, гопники пятки не отрывают"

"Класс, ты прям в теме"

"Пятки поднял - двор потерял"

"Гоп-стоп уже не тот"

Стильные Надя Дорофеева и Потап (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева предложила выбрать свою лучшую эмоцию.

Также до этого мы предлагали выбирать лучший образ Дорофеевой на Неделе моды в Нью-Йорке.