Втратила район: Надя Дорофєєва в образі стильної "гопниці" повеселила мережу

Фанати Дорофєєвої посміхаються: "гопники вже не ті"
Надя Дорофеева продолжает радовать поклонников дерзкими образами. Отметим, что до этого поп-исполнительница опубликовала забавное фото с Потапом. На обоих были куртки с логотипом легендарной группы Metallica. На этот раз Дорофеева продолжила серию стильных образов, только немного в другой одежде.
Так, на новом фото Надя позирует в ярко-желтом жилете с поясом от бренда ienki_ienki. На Дорофеевой также массивные разноцветные кроссовки, которые будут на пике популярности в новом весеннем сезоне 2019. Обратите на это внимание! Свой образ певица дополнила голубой рубашкой из денима и такими же голубыми джинсами.
И все же больше всего поклонников привлек сам бесшабашный образ. На фото Дорофеева позирует "на корточках" и высунув язык, словно "пацанка с района".
Надя так и подписала новый снимок: "Потеряла район. Оторвала пятки".
Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Подписичикам Дорофеевой ее новый образ понравился. Многие поспешили оставить отзывы.
Стильные Надя Дорофеева и Потап (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее Надя Дорофеева предложила выбрать свою лучшую эмоцию.
Также до этого мы предлагали выбирать лучший образ Дорофеевой на Неделе моды в Нью-Йорке.