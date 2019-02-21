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Втратила район: Надя Дорофєєва в образі стильної "гопниці" повеселила мережу


Фанати Дорофєєвої посміхаються: "гопники вже не ті"

Надя Дорофеева продолжает радовать поклонников дерзкими образами. Отметим, что до этого поп-исполнительница опубликовала забавное фото с Потапом. На обоих были куртки с логотипом легендарной группы Metallica. На этот раз Дорофеева продолжила серию стильных образов, только немного в другой одежде.

Так, на новом фото Надя позирует в ярко-желтом жилете с поясом от бренда ienki_ienki. На Дорофеевой также массивные разноцветные кроссовки, которые будут на пике популярности в новом весеннем сезоне 2019. Обратите на это внимание! Свой образ певица дополнила голубой рубашкой из денима и такими же голубыми джинсами.

И все же больше всего поклонников привлек сам бесшабашный образ. На фото Дорофеева позирует "на корточках" и высунув язык, словно "пацанка с района".

Надя так и подписала новый снимок: "Потеряла район. Оторвала пятки".

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписичикам Дорофеевой ее новый образ понравился. Многие поспешили оставить отзывы. 

  • "Надюша, ты насколько талантливая и красивая, что просто слов нету"
  • "Хах, пятки оторвала, точно не Харьковская" 
  • "Пятки отрывать, пацанов не уважать" 
  • "Крутышка" 
  • "Классная вообще" 
  • "У нас на районе, не звонЯт, а звОнят" 
  • "Я хочу, чтобы нашим районом правила такая, как ты" 
  • "Ты не гопник, гопники пятки не отрывают" 
  • "Класс, ты прям в теме" 
  • "Пятки поднял - двор потерял" 
  • "Гоп-стоп уже не тот" 

Стильные Надя Дорофеева и Потап (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева предложила выбрать свою лучшую эмоцию

Также до этого мы предлагали выбирать лучший образ Дорофеевой на Неделе моды в Нью-Йорке

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