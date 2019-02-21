Пора додому: Меган Маркл здивувала несподівано простим образом в легінсах і толстовці

Секретна вечірка baby shower підійшла до кінця — Меган повертається до Великобританії

Похоже, пребывание Меган Маркл в Нью-Йорке, где она проводила вечеринку по случаю рождения свого первенца baby shower, а также встретилась с друзями, которыми теперь крайне редко видится, подошло к концу. Папарацци застали ее на выходе из отеля, направляющуюся в аэропорт. Одета она была в свободную одежду, как нельзя лучше подходящую для путешествий.

Меган Маркл выбрала обычную одежду для перелета (скриншот: instagram.com/royal.addicted)

Черные легинсы, толстовка с капюшоном, бежевое пальто и кроссовки Adidas – лук получился максимально комфортным, что в положении герцогини крайне важно. Как всегда, не забыла она и об интересных деталях. Черная бейсболка с надписью Rectify и объемная черная сумка придали удачно завершили образ Меган, сделав его максимально "расслабленным" и непринужденным. Дополнил лук макияж в естественных оттенках и легкая волна-укладка.

Скриншоты: instagram.com/royal.addicted

Как сообщалось ранее, вечеринка baby shower состоялась 19 февраля, и туда съехались самые близкие друзья Меган. Среди них были замечены дизайнер Миша Нону, супруга Джорджа Клуни Амаль, стилист Джессика Малруни, Эбигейл Спенсер и другие. Первая часть торжества прошла в отеле, а после вся компания отправилась в ресторан.

К слову, это был короткий перерыв герцогини между бесконечными светскими приемами и меропритиями. И уже в субботу они с принцем Гарри отправляются на три дня в Марокко с официальным визитом.

Скриншот: instagram.com/royal.addicted

Напомним, ребенок у королевской четы должен появиться в конце весны. К слову, по атрибутике и цветам вечеринки папарацци так и не удалось выяснить будущий пол ребенка. Но в сети распространилась версия, что Меган родит девочку. Малышку планируют назвать либо Виктория, либо Диана в честь трагически погибшей матери Гарри и Уильяма.

К слову Меган Маркл уже выбрала школу для будущего малыша.

Напомним, в сети тем временем все более популярной становится двойник Меган Маркл. Британка Сара Мланга необычайно похожа на герцогиню Сассекскую.