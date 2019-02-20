Зі своїм Гаррі і королевою: двійник Меган Маркл загрожує стати популярнішим за герцогиню (фото)

Двійники Меган Маркл і принца Гаррі (фото: meghanlookalike.com)

"Конкурентка" герцогині вже заробляє на схожості зі знаменитістю

Сара Мланга народилася в 1982 році в Манчестері. Отримавши диплом бакалавра Солфордского університету з англійської мови і драми, вона займалася масою різноманітних проектів: працювала в благодійних організаціях і створювала одяг для відомих брендів. А крім того, займалася співом і танцями. Але прославило її зовсім не це.

Британка Сара Мланга неймовірно схожа на Меган Маркл (фото: meghanlookalike.com)

36-річна Сара неймовірно схожа на також 37-річну Меган Маркл. Як зізнається дівчина, спочатку це приносило їй масу незручностей. Але потім вона зрозуміла, що з зовнішньої схожості з герцогинею можна отримати вигоду. Вона стала співпрацювати з відомими брендами, брати участь у фотосесіях, відвідувати різноманітні заходи і навіть давати інтерв'ю.

"Завдяки тому, що я виглядаю як Меган Маркл, я стала брати участь та отримувати досить дивну, але цікаву роботу всюди, де потрібно зобразити з себе Меган", – розповідає Сара в інтерв'ю.

Сара зі своїм партнером — "принцом Гаррі" (фото: meghanlookalike.com)

Мланга створила свій сайт з промовистою назвою meghanlookalike.com, де можна знайти інформацію про неї, багато фото, відео, а ще новин про Меган Маркл. Також вона завела сторінку в Instagram, де виставляє фото з двійниками принца Гаррі та іншими знаменитостями. Так чи інакше, в кожному пості вона намагається згадати Меган.

Сара досить часто пародіює відомі фотознімки з реальною Меган Маркл (фото: instagram.com/sarahjayraie)

"Ось фотографія з фотосесії, яку я зробила для Barnados Charity... Цікаво, пішла б Меган в благодійні магазини? Здорово, що люди дарують якісь милі речі, а гроші віддають на благодійність. #meghanmarkle", – пише вона під одним з них.

До речі, Сара заміжня і виховує двох дітей.

Двійник Меган Маркл з двійниками дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма — Шарлоттою і Джорджем (фото: meghanlookalike.com)

Фото: instagram.com/sarahjayraie

Нагадаємо, що реальна Меган Маркл таємно полетіла в Нью-Йорку, де її друзі організували так звану вечірку baby shower — проводиться напередодні народження дитини. Нещодавно стало відомо, як пройшла ця секретна вечірка.

Поки що можна лише здогадуватися, буде у герцогині Сассекської хлопчик або дівчинка. Але інсайдери вже стверджують, що народиться дівчинка і ім'я їй дадуть Вікторія. Більш того, Маркл вже вирішила, в яку школу ходитиме її малюк.

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