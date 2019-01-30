Як потрапити на подіум з нестандартною зовнішністю: українська топ-модель відкрила секрети

Чотири безпрограшних поради для початку модельної кар'єри

Алла Костромичева, модель и судья шоу "Топ-модель по-украински" в своем блоге Instagram дала советы тем девушкам, которые мечтают о карьере на подиуме, но не имеют подходящих для этого занятия параметров.

Алла рассказала, что прежде всего у тех, кому не хватает пару сантиметров до "модельного" роста есть шанс "пробиться" на азиатском модельном рынке труда (для Азии минимальный достаточный рост — 169 см) , а тех, кто выше 180 см с удовольствием трудоустроят в Европе.

Кроме того, Костромичева дала 4 совета тем девочкам с нестандартной модельной внешностью, которые хотят покорить мир моделинга, но не знают с чего начать.

1. Если Вам еще нет 14-15-ти лет, вы еще растете, то вполне есть шанс дотянуться. Пока Вы еще в таком нежном возрасте можно учиться позировать и ходить на каблуках (даже если вы не станете моделями, все равно в жизни пригодится).





Фото: Софи Хиршфелдер (Хирши) - рост 168 см (instagram.com/hirschygrace)

2. Отправте свои материалы в productions. Когда происходят съемки реклам и клипов - актеров, моделей и моделей-детей очень часто подбирают из баз данных продакшенов. Особенно это касается типажных людей, актеров, фитнесс-моделей и т.п.

Фото: Барбара Палвин - рост 171см (instagram.com/realbarbarapalvin)

3. Путь в моделинг через блогинг. Все больше и больше девушек с немодельными параметрами появляются в рекламах и лентах известных брендов. Границы между моделлингом и блогингом стираются. Если говорить о девушке с идеальными параметрами, то агенство может взять ее "нулевую" в вопросах навыков позирования, дефиле и уже "делать" из нее успешную модель. Все те примеры, когда вы видите девочку-блогера в рекламах и коллаборациях - это self-made люди, которые сами научились работать на камеру, говорить, позировать и подавать себя. Это девушки с харизмой, которая привела к большим охватам аудитории. Именно их аудитория становится интересна брендам, а не их 165 см.

Фото: Камиль Роу - рост 171см (instagram.com/fingermonkey)

4. И хорошие новости для "слишком" высоких девушек. Не стоит отчаиваться, если вы растете слишком быстро, история моделинга знает случаи, когда модель "выстреливает" в 14-15 лет с ростом 180 и тогда, когда она дорастает до 185, она уже звезда.

Фото: Карли Клосс - рост 188 см (instagram.com/karliekloss)

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