Переможниця Євробачення 2018 запально танцювала на подіумі в купальнику

Епатажна артистка взяла участь у показі колекції купальників

Эпатажная певица из Израиля Нетта Барзилай, которая в 2018 году выиграла престижный песенный конкурс Евровидение, решила попробовать свои силы на модном поприще. Пышнотелая артистка приняла активное участие в презентации коллекции купальников бренда BANANHOT в рамках Недели моды в Тель-Авиве.

26-летняя Нетта вышла на подиум в ярко-желтом слитном купальнике с пикантным декольте. Она дополнила образ оранжевой накидкой и белыми полусапожками на каблуке.

Фото: Нетта Барзилай (instagram.com/nettabarzi)

При этом она не только прошлась, как обычно делают модели, а и станцевала зажигательный танец под песню Bassa Sababa вместе с двумя "коллегами".

Яркими фото и видео с показа Барзилай поделилась на своей странице в Instagram.

Видео: Нетта Барзилай (instagram.com/nettabarzi)

"Стала бананом с BANANHOT", - с юмором написала артистка.

Фото: Нетта Барзилай (instagram.com/nettabarzi)

Нетта считает свой лишний вес яркой изюминкой и совершенно не собирается худеть, при этом часто примеряя весьма откровенные образы.

Напомним, ранее Кендалл Дженнер поделилась "горячими" кадрами новой линии купальников.

Также до этого три сестры семьи Кардашьян (Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян) снялись в откровенной фотосессии. Стоит отметить, что Кортни позировала в прозрачном платье от украинского дизайнера.