Переможниця Євробачення 2018 запально танцювала на подіумі в купальнику

Фото: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

Епатажна артистка взяла участь у показі колекції купальників

Епатажна співачка з Ізраїлю Нетта Барзілай, яка в 2018 році виграла престижний пісенний конкурс Євробачення, вирішила спробувати свої сили на модному поприщі. Пишнотіла артистка взяла активну участь у презентації колекції купальників бренду BANANHOT в рамках Тижня моди в Тель-Авіві.

26-річна Нетта вийшла на подіум в яскраво-жовтому злитному купальнику з пікантним декольте. Вона доповнила образ помаранчевою накидкою і білими напівчобітками на підборах.

Фото: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

При цьому вона не тільки пройшлася, як зазвичай роблять моделі, а і станцювала запальний танець під пісню Bassa Sababa разом з двома "колегами".

Яскравими фото і відео з показу Барзілай поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Відео: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

"Стала бананом з BANANHOT", - з гумором написала артистка.

Фото: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

Нетта вважає свою зайву вагу яскравою родзинкою і зовсім не збирається худнути, при цьому часто приміряючи вельми відверті образи.

Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер поділилася "гарячими" кадрами новій лінії купальників.

Також до цього три сестри сім'ї Кардашьян (Кендалл Дженнер, Кортні Кардашян, Хлої Кардашян) знялися у відвертій фотосесії. Варто відзначити, що Кортні позувала в прозорій сукні від українського дизайнера.