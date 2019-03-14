ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Переможниця Євробачення 2018 запально танцювала на подіумі в купальнику

Lite » Мода 14.03.2019 - 13:34
Переможниця Євробачення 2018 запально танцювала на подіумі в купальнику
Фото: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

Епатажна артистка взяла участь у показі колекції купальників

Епатажна співачка з Ізраїлю Нетта Барзілай, яка в 2018 році виграла престижний пісенний конкурс Євробачення, вирішила спробувати свої сили на модному поприщі. Пишнотіла артистка взяла активну участь у презентації колекції купальників бренду BANANHOT в рамках Тижня моди в Тель-Авіві.

26-річна Нетта вийшла на подіум в яскраво-жовтому злитному купальнику з пікантним декольте. Вона доповнила образ помаранчевою накидкою і білими напівчобітками на підборах.

Переможниця Євробачення 2018 запально танцювала на подіумі в купальнику

Фото: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

При цьому вона не тільки пройшлася, як зазвичай роблять моделі, а і станцювала запальний танець під пісню Bassa Sababa разом з двома "колегами".

Яскравими фото і відео з показу Барзілай поділилася на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від netta barzilai (@nettabarzi)

Відео: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

"Стала бананом з BANANHOT", - з гумором написала артистка.

Переможниця Євробачення 2018 запально танцювала на подіумі в купальнику

Фото: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

Нетта вважає свою зайву вагу яскравою родзинкою і зовсім не збирається худнути, при цьому часто приміряючи вельми відверті образи.

Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер поділилася "гарячими" кадрами новій лінії купальників.

Також до цього три сестри сім'ї Кардашьян (Кендалл Дженнер, Кортні Кардашян, Хлої Кардашян) знялися у відвертій фотосесії. Варто відзначити, що Кортні позувала в прозорій сукні від українського дизайнера.

Чарівна красуня: Каменських в топі і яскравій спідниці прикрасила сторінки глянцю Яскравіше сонця: Тіна Кароль зачарувала весняним образом від українських дизайнерів
Новини України певецфигураЕвровидение 2018
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся