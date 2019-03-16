По-весняному яскрава: Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом

Артистка вирішила додати трохи яскравих фарб в свій акаунт
Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно призналась в тайной страсти, порадовала поклонников яркими весенними снимками. Артистка отметила, что в последнее время выкладывала в Instagram много фото в мрачноватом образе монашки из своего нового клипа "Дикая", а теперь решила разбавить их чем-то более красочным.
Алина примерила эффектный и стильный спортивный образ - белые топ и брюки-клеш с красными вставками, а также туфли в тон. Свои длинные светлые волосы она оставила распущенными, но красиво подобрала наверх. Также девушка сделала красивый яркий макияж.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Гросу выложила несколько фото в этом наряде и предложила фанам выбрать лучший кадр.
"Вы не против, если я разбавлю немного мрачные фотографии монашки весенними и яркими? #выбирайгросу какая фотография вам нравится больше всех ???" - написала певица.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Поклонники по достоинству оценили стильный look красотки и поделились своим мнением в комментариях.
Напомним, ранее заплаканная Алина Гросу растрогала фанов.
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