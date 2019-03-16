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По-весняному яскрава: Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом


Артистка вирішила додати трохи яскравих фарб в свій акаунт

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно призналась в тайной страсти, порадовала поклонников яркими весенними снимками. Артистка отметила, что в последнее время выкладывала в Instagram много фото в мрачноватом образе монашки из своего нового клипа "Дикая", а теперь решила разбавить их чем-то более красочным.

Алина примерила эффектный и стильный спортивный образ - белые топ и брюки-клеш с красными вставками, а также туфли в тон. Свои длинные светлые волосы она оставила распущенными, но красиво подобрала наверх. Также девушка сделала красивый яркий макияж.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Гросу выложила несколько фото в этом наряде и предложила фанам выбрать лучший кадр.

"Вы не против, если я разбавлю немного мрачные фотографии монашки весенними и яркими? #выбирайгросу какая фотография вам нравится больше всех ???" - написала певица.

 

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники по достоинству оценили стильный look красотки и поделились своим мнением в комментариях.

  • "Красиво";
  • "Ты прекрасная";
  • "Красавица";
  • "Как всегда прекрасная Алиночка";
  • "Ты шикарная";
  • "Не против) Фотосессия супер";
  • "Очень круто!!!";
  • "Ну вообще все огонь, но вторая прям вообще топ";
  • "Все фотографии очень красивые! Поэтому сложно выбрать, но всё-таки 4";
  • "Ты нам нравишься любая";
  • "Они все прекрасны) но мне больше всего нравится 2) макияж топ) очень красивый)";
  • "Вау вау";
  • "Самая красивая";
  • "Неймовірна,неперевершена і яскрава"

Напомним, ранее заплаканная Алина Гросу растрогала фанов.

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