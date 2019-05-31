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Погана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцю

Lite » Мода 31.05.2019 - 22:29
Погана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцю
Крістіна Агілера (фото: instagram.com/xtina)

Відвертою фотосесією співачка анонсувала повернення на сцену

Крістіна Агілера, яка давно не радувала фанатів новими музичними роботами, нарешті повернулася з гучними новинами і гарячої фотосесією. 38-річна співачка знялася для спеціального випуску глянцевого видання Galore Icon, бажаючи заявити про своє гучне повернення на сцену.

Погана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцюПогана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцюПогана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцюСпівачка в новій сексуальній съемуке (фото: instagram.com/xtina)

"Ми не могли придумати нічого кращого, щоб привернути увагу до обкладинки нашого випуску Icon, ніж помістити на неї нашу улюблену малу Dirrty. Крістіна Агілера – не тільки ідеальна витончена дівчина, вона поп-зірка, яка відкрила багатьох нашим читачам очі на силу дівчат, сексуальне звільнення і на те, як бути впевненою в собі, навіть якщо ви відрізняєтеся від інших!..", – написали на сайті видання.

Погана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцюПогана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцюПогана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцюКрістіна Агілера приміряла масу відвертих образів (фото: instagram.com/xtina)

Останні кілька років Агілера займалася вихованням дітей та участю у зйомках телешоу «Голос». Тепер же поп-принцеса планує тріумфальне повернення до свого покликання – виступів і концертів.

Погана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцю
38-річна знаменитість не боїться провокаційних зйомок (фото: instagram.com/xtina)

Знімала зірку 65-річна Елен фон Унверт, відома своїми роботами з еротичним ухилом. Головною темою роботи з Христиною вони вибрали скандально відомі ролики співачки Dirrty і Beautiful. Тому тут є місце оголеним тілам, неприкритій сексуальності, відвертим позам і іншим провокаціям. Христина приміряла масу образів в стилі бурлеск і танцівниць кабаре, на багатьох з яких практично повністю оголилася. Компанію їй склали і "гарячі" хлопці.

Погана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцюПогана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцюПогана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцю

Крістіна Агілера вирішила повернутися до концертної діяльності (фото: instagram.com/xtina)

"Для мене було честю і задоволенням воз'єднатися з моїм дорогим другом @EllenVonUnwerth для випуску @Galore Icon!!! В захваті від всіх, хто був зі мною з час нашої оригінальної зйомки «Назад до основ», щоб побачити нашу еволюцію разом з новою енергією"; "Привіт усім "поганим" дівчатам", – підписала знаменитість серію гарячих фото, якими в своєму Instagram-акаунті.

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