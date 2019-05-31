"Смачна пампушка": Настя Каменських заворожила апетитними формами в "хижому" купальнику

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап і Настя все ще насолоджуються весільною подорожжю

Потап і Настя Каменських продовжують ніжиться під жарким турецьким сонцем. Нагадаємо, що пара досі відпочиває в туристичному Кемері, Туреччина. Саме тут вони проводять свій медовий місяць. На узбережжя Середземного моря зіркова пара вирушила через день після весілля, яка відбулася 23 травня. Цікаво, що при цьому у весільну подорож з Потапом і Настею відлетіли також дві подруги Каменських. Серед яких – дружина Позитива з групи "Время и Стекло" Анна Завгородня.

Кожен день Потап і Настя публікують у своїх соцмережах різні фото і відео. Це можуть бути як унікальні фото з весілля, так і знімки з відпочинку. Звичайно ж, найбільш активна саме Настя.

Так, на своїй instagram-сторінці Каменських поділилася з багатотисячною армією шанувальників новим "соковитим" фото. На знімку апетитна Настя позує у вже знайомому нам закритому купальнику з "хижим" принтом – тренд цього сезону.

Фото було зроблено на яхті, на фоні морських пейзажів. Волосся співачки розлітаєтьсяпо вітру. Зазначимо, що раніше Потап і Настя показали ще більше пристрасних емоцій зі своєї яхт-прогулянки.

Апетитна Настя Каменських у леопардовому купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Каменських також поспішили залишити захоплені відгуки:

"Ось, по-справжньому гарна дівчина!"

"Ах, це волосся!"

"Як же гарно!"

"Настуню, ти красуня, і прекрасна людина. Будь щаслива і кохана, ти варта цього, нехай Бог береже твоє щастя і любов"

"Смачна пампушка"

"Потапу пощастило! Класна!"

"Яка ви Красива!"

"Ех, красуня яка! Щастя Вам"

До речі, дуже багато шанувальників Потапа і Насті кожен раз уточнюють, а чи не вагітна Каменських. Або ж бажають їм якнайшвидшого поповнення в родині.

"Удачі вам. Чекаємо новин про продовження роду"

"А чи не вагітна Настя?"

"Настюша, ви напевно трошки вагітні? Щастя вашій родині!"

"Як вона може бути вагітна? Якщо вона з алкоголем в руках майже на кожному фото! І на весіллі була пристойно пьяненька!)" – відзначають деякі.

І справді, під час відпочинку Потап з Настею те й діло публікують фото і відео з келихами алкоголю в руках.

Щасливі Потап і Настя Каменських під час весільної подорожі в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зворушила мережу до сліз поцілунком з Потапом. Співачка написала великий пост-визнання. Настя відверто розповіла, чому так довго приховувала свої відносини з Потапом. А також щиро побажала кожному випробувати такі почуття особисто.

Також до цього Потап і Настя зворушили мережуроманичными фото, зробленими на пірсі на тлі призахідного сонця.