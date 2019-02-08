Персик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образами

Співачка показала кілька нарядів в одному кольорі

Знаменитая американская певица Бейонсе, которая раздает пожизненные билеты на все свои концерты, показала, как можно выглядеть эффектно и в то же время очень женственно. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько фото в новых образах.

За основу артистка взяла трендовый персиковый оттенок. На снимках она позировала в нежном шелковом мини-платье с вырезами по бокам, демонстрируя стройные ноги и узкую талию.

Фото: (instagram.com/beyonce)

Она дополнила этот аутфит сумкой и босоножками в тон, а длинные волосы красиво распутила по плечам.

Фото: (instagram.com/beyonce)

После чего звезда продемонстрировала наряд из той же ткани - но на этот раз это был стильный комбинезон.

Фото: (instagram.com/beyonce)

К нему Бейонсе добавила белые туфли на каблуке, сумку с жемчугом, массивные украшения и солнцезащитные очки.

Фото: (instagram.com/beyonce)

Поклонникам подобные образы пришлись очень по душе, о чем свидетельствуют более миллиона лайков под каждой публикацией и десятки тысяч комментариев. Фаны восхищаются стилем и красотой любимой певицы.

Напомним, что недавно Бейонсе покорила пикантным образом в наряде с глубоким декольте.

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