З морської піни: Кім Кардашян у кутюрній міні-сукні від Thierry Mugler (фото)

Кім Кардашян блищить на виставці французького дизайнера

3 марта в Монреале открылась выставка, посвященная творчеству культового французского дизайнера Тьерри Мюглера. До 8 сентября все желающие могут увидеть более чем 140 работ мастера, включая как сценические наряды для разных звезд, костюмы для клипов, фильмов, так и вещи из кутюрных коллекций. Кроме того, здесь представлены работы фешн-фотографов, аксессуары, наброски мастера и масса других интересных вещей.

Ажиотаж вокруг выставки подогревают и звезды, которые то и дело появляются в нарядах Тьерри Мюглера. К примеру, Ирина Шейк, которая на днях продемонстрировала массу необычных корсетов.

Не обошла стороной такое событие и Ким Кардашьян. Она явилась на выставку под руку с Мюглером в ультракоротком белоснежном платье из кутюрной коллекции "Longchamps" 1994-го года.

Ким Кардашьян в платье от Тьерри Мюглера (фото: instagram.com/kimkardashian)

Необычный, весьма откровенный, корсет, напоминающий морскую раковину, на руках – белые браслеты с узорами, а на ногах утонченные босоножки, состоящие из тонких полос. Завершает картину высокая прическа с волосами, заплетенными в тугие тонкие жгуты, и яркий мейк-ап.

Ким Кардашьян в платье от Тьерри Мюглера (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама Ким и ее мастер-парикмахер подписали образ "медуза". Тьерри Мюглер определил его немного иначе: "Назад в будущее, Венера". Но, как бы там ни было, без морской тематики не обошлось.

Нужно признать, новый выход Ким получился более чем удачным. В восторге от него осталась и сама звезда, и ее поклонники. "Богиня красоты!", "Боже, это просто бомба!", "Ты самая горячая девушка в мире, помни это всегда", "Очень красиво", "Ты выглядишь как Барби"… Подобные комментарии от фанатов Кардашьян продолжают появляться на ее странице.

Отметим, ранее Ким Кардашьян ответила на нападки в сети новым "хищным" луком.

Также до этого Ким Кардашьян показала редкое детское фото.