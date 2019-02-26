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В паєтках і з глибоким декольте: образ Майлі Сайрус для Оскар 2019 підкорив мережу

Lite » Мода 26.02.2019 - 22:36
В паєтках і з глибоким декольте: образ Майлі Сайрус для Оскар 2019 підкорив мережу
Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Ще один відвертий наряд з вечірки Vanity Fair

Церемонія нагородження Оскар 2019, яка відбулася в Лос-Анджелесі 24 лютого, – невичерпне джерело тем для розмов, включаючи як підсумки кінопремії, так і те, які вбрання вибрали знаменитості. Ось вже другий день світової громадськості не дають спокою сукні різного ступеня відвертості, якими сяяли зірки на червоній доріжці і вечірці Vanity Fair. Так, Кендалл Дженнер буквально підірвала мережу своєю "голою" сукнею від Rami Kadi. А Наомі Кемпбелл порадувала шанувальників стильним виходом в Alexander McQueen.

До речі, багато з них тільки зараз стали ділитися на своїх сторінках Instagram подробицями івенту і викладати фото з церемонії. Але були й ті, хто буквально засипав кадрами з перших хвилин. Приміром, співачка Майли Сайрус.

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус

Оскар 2019: Майлі Сайрус на вечірці Vanity Fair (фото: instagram.com/mileycyrus)

Майлі не стала мучити своїх шанувальників і виклала на своїй сторінці в Instagram відразу з десяток знімків в різних ракурсах з афтепаті церемонії нагородження Оскар 2019.

Для виходу в світ 26-річна актриса і співачка вибрала чорне плаття в паєтках від Saint Laurent з глибоким декольте і високим розрізом, прикрашене на талії кокетливим бантом. На прикраси стилісти Майлі також не поскупилися: на дівчині були браслети з камінням, кільця, сережки, а також незвичайне кольє у вигляді змії.

Сайрус

В паєтках і з глибоким декольте: образ Майлі Сайрус для Оскар 2019 підкорив мережу

Майлі Сайрус у розкішній сукні Saint Laurent (фото: instagram.com/mileycyrus)

Свій образ у дусі рок-шик вона доповнила відповідним макіяжем: графічні стрілки, підкреслені вилиці, чуттєві губи, а також "мокра" укладка. Фоловери зірки оцінили її старання. "Дуже гарно", "Богиня", "Неймовірно", "Казково як завжди!".

На захід зірка прийшла у супроводі актора Ліама Хемсворта, за якого вийшла заміж у минулому році.

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт (фото: instagram.com/mileycyrus)

Нагадаємо, раніше ми більш детально розглядали вбрання з червоної доріжки церемонії Оскар 2019.

В кадр попали як найвишуканіші та вдалі образи, так і наряди, які явно не зробили краще своїх власниць.

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