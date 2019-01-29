Ширяючи над землею, Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна

Топ-модель гармонійно влилася в роль вимогливої і стильної IT-girl

Одна из самых востребованных топ-моделей мира, 22-летняя Белла Хадид, стала лицом новой линейки аксессуаров американского бренда Michael Kors сезона весна-лето 2019.

В объективе fashion-фотографа Дэвида Симсона топ-модель перевоплотилась в "классическую" стильную американку, которая сама задает тренды и знает, чего хочет от жизни. Это уверенная, красивая и требовательная IT-girl.

Белла Хадид в весенней кампании Michael Kors (фото: instagram.com/MichaelKors)

Michael Kors порадовал модниц линейкой универсальных аксессуаров, которые подойдут для ежедневного делового ритма.

Среди аксессуаров: унисекс очки, платки, массивная бижутерия, а также классические сумки-мешки, через плечо с ремешком, рюкзаки и поясные сумки.

Белла Хадид демонстрирует новую линейку сумок CECE от Michael Kors (фото: instagram.com/MichaelKors)

Особенное место занимает стильная новинка Michael Kors — элегантные сумки серии CECE, которые должны быть в арсенале модниц в новом весеннем сезоне. Их отличительная особенность — достаточно массивные детали (замки, цепи) на фоне мягкой кожи.

Видео: instagram.com/MichaelKors

Напомним, что 48-летняя Наоми Кэмпбелл стала лицом обложки британского Vogue. Топ-модель появилась в необычном "трехмерном образе".

Отметим также, ранее Джиджи Хадид очаровала архивным фото со своей звездной мамой.

Также до этого мы писали, что Донателла Версаче "набила" Белле Хадид тату.