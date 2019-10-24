Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

Ці предмети гардероба не раз вас виручать

Погодьтеся, у кожного є такі речі "одинаки", що купила і не знаю з чим носити: спідниця з паєтками, футболка з великим бантом, блуза з модним воланом на рукаві і все в такому стилі. Однак існують також універсальні речі, які можна поєднувати практично з чим завгодно - саме вони допоможуть у цьому випадку. Стиліст-іміджмейкер Віка Барва, яка раніше назвала важливі дрібниці, які "вбивають" ваш стиль, перерахувала на своїй сторінці в Instagram такі предмети гардероба.

Топ-8 речей, які врятують будь-який образ:

1. Біла футболка: вільна, з щільного трикотажу, рукав втачний. Виріз вибираємо індивідуально. Рукав до середини плеча, який при бажанні можна підвернути. Поєднувати з чим завгодно.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

2. Топ з струмкої тканини: вільний, без мережива. Бажано на широких бретельках, щоб можна було носити самостійно. Виріз вибираємо індивідуально. Додаємо в жіночні, ділові, вечірні образи. Здорово на контрасті зі спортивними елементами.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

3. Джинси: темно-сині, без потертостей, дірок і заломів, без декору. Середня і висока посадка. Фасон вибираємо індивідуально за типом фігури. Але найчастіше це прямі або трохи завужені до низу. Саме вони можуть надіватися як в офіс, так і в нарядні образи у поєднанні з незвичайними верхами.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

4. Білі кеди: без декору і кольорової підошви зі шкіри. Білий колір вбудовується в усі образи та комплекти, робить образ більш ошатним.

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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

5. Ботильйони: каблук будь-який, носик будь-який. Бажано добре прилеглі до щиколотки. Колір: будь-який темний, білий, сріблястий. Підходять як до брюк, так і до суконь/спідниць. Більш універсальні, ніж чоботи.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

6. Пальто: прямий силует, довжина до коліна або нижче, з поясом або без. Вільно сидить. Колір будь-який. Носити з усім чим завгодно.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

7. Біла сорочка: вільна, щільна бавовна, без декору, колір гудзиків не контрастний.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

8. Човники тілесного кольору. Вибираємо колір під колір шкіри. Каблук, носик – комфортний вам. Підходять під будь-який образ як за кольором, так і за стилем. Виручать в ситуаціях, коли терміново кудись запросили.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

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