ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно

Lite » Мода 24.10.2019 - 17:32
Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

Ці предмети гардероба не раз вас виручать

Погодьтеся, у кожного є такі речі "одинаки", що купила і не знаю з чим носити: спідниця з паєтками, футболка з великим бантом, блуза з модним воланом на рукаві і все в такому стилі. Однак існують також універсальні речі, які можна поєднувати практично з чим завгодно - саме вони допоможуть у цьому випадку. Стиліст-іміджмейкер Віка Барва, яка раніше назвала важливі дрібниці, які "вбивають" ваш стиль, перерахувала на своїй сторінці в Instagram такі предмети гардероба.

Топ-8 речей, які врятують будь-який образ:

1. Біла футболка: вільна, з щільного трикотажу, рукав втачний. Виріз вибираємо індивідуально. Рукав до середини плеча, який при бажанні можна підвернути. Поєднувати з чим завгодно.

Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

2. Топ з струмкої тканини: вільний, без мережива. Бажано на широких бретельках, щоб можна було носити самостійно. Виріз вибираємо індивідуально. Додаємо в жіночні, ділові, вечірні образи. Здорово на контрасті зі спортивними елементами.

Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

3. Джинси: темно-сині, без потертостей, дірок і заломів, без декору. Середня і висока посадка. Фасон вибираємо індивідуально за типом фігури. Але найчастіше це прямі або трохи завужені до низу. Саме вони можуть надіватися як в офіс, так і в нарядні образи у поєднанні з незвичайними верхами.

Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

4. Білі кеди: без декору і кольорової підошви зі шкіри. Білий колір вбудовується в усі образи та комплекти, робить образ більш ошатним.

Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

5. Ботильйони: каблук будь-який, носик будь-який. Бажано добре прилеглі до щиколотки. Колір: будь-який темний, білий, сріблястий. Підходять як до брюк, так і до суконь/спідниць. Більш універсальні, ніж чоботи.

Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

6. Пальто: прямий силует, довжина до коліна або нижче, з поясом або без. Вільно сидить. Колір будь-який. Носити з усім чим завгодно.

Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

7. Біла сорочка: вільна, щільна бавовна, без декору, колір гудзиків не контрастний.

Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

8. Човники тілесного кольору. Вибираємо колір під колір шкіри. Каблук, носик – комфортний вам. Підходять під будь-який образ як за кольором, так і за стилем. Виручать в ситуаціях, коли терміново кудись запросили.

Справжнє спасіння: топ-8 речей, які поєднуються з чим завгодно

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Нагадаємо, стиліст Stacymills дала поради, як правильно носити натуральну і екошкіру.

Стиліст назвала 10 речей, з якими давно пора розпрощатися Стиліст назвала важливі дрібниці, які "вбивають" ваш стиль
Новини України модастилист
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся