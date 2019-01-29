Відверта Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку березневого номера Vogue

Топ-модель з'явилася в повітряному платті від Burberry

48-летняя "черная пантера" Наоми Кэмпбелл украсила собой обложку британского выпуска популярного глянца — трехмерный портрет топ-модели будет красоваться на обложке мартовского номера 2019. Соответствующие снимки появились на instagram-страничке fashion-издания.

При этом отмечается, что для модной фотосъемки редакторы издания выбрали для Наоми воздушное коралловое платье от Burberry, а также бриллиантовые серьги De Beers.

Трехмерная Наоми Кэмпбелл на обложке British Vogue (фото: instagram.com/BritishVogue)

"Редко кто находился так долго под непреклонным взглядом софитов, как Наоми — одна из немногих моделей, известных настолько, чтобы их называли исключительно по имени", — пишут на страничке глянца.

Роскошная Наоми Кэмпбелл появится в мартовском выпуске британского Vogue (фото: instagram.com/BritishVogue)

Напомним, ранее британская топ-модель посетила Неделю мужской моды в Париже, в частности — показ своего любимого бренда Louis Vuitton. При этом для посещения светского мероприятия Наоми выбрала достаточно необычный образ. Кэмпбелл засветилась с густой кудрявой шевелюрой (отмечается, что это парик, ведь у модели достаточно давно возникли проблемы с волосами).

К слову, показ всемирно известного бренда также посетила модель Наталья Водянова, примеряв белоснежную рубашку Louis Vuitton. Интересно, что ранее в такой же рубашке на вечеринке блистала еще одна модель — Карли Клосс. В связи с чем LITE устроил "битву образов", предложив выбрать лучшую комбинацию.

Напомним, что в тренде сегодня бесшабашные 80-е. И сеть уже "взорвал" суперяркий hair-тренд 2019.