Осіння класика: Наталія Водянова показує, як носити теплий брючний костюм

Наталя Водянова, яка останнім часом відвідує далеко не всі покази, нарешті, дочекалася гідного приводу вийти у світ. Супермодель і філантроп вирушила на шоу культового бренду Dior, який сьогодні, 24 вересня, представляє колекцію весна-літо 2020. Про це Водянова сама повідомила на своїй сторінці, виклавши кілька фото в стильному твідовому костюмі.

Наталія по дорозі на показ (фото: instagram.com/natasupernova)

"По дорозі на @dior. З або без фільтру?", – написала вона, втягуючі фоловерів в улюблену гру всіх блогерів. Більшість з них зійшлися на думці, що ніякі фільтри такій красі не потрібні. І треба відзначити, виглядає Наталія дійсно неймовірно стильно і свіжо.

Наталя на показі (фото: instagram.com/natasupernova)

Для заходу вона вибрала чорний твідовий костюм – класика осіннього гардероба кожної поважаючої себе фешіоністи. Широкі кюлоти з великими накладними кишенями, сорочка, а також приталений жакет з короткими рукавами і поясом на талії – все від іменитого бренду. У такому вбранні вона виглядала по-осінньому затишно, і в той же час – стильно і елегантно, в дусі Dior. З аксесуарів на Наталі були круглі металеві сережки і велике кільце.

Наталія – майстер елегантних образів (фото: instagram.com/natasupernova)

Зачіску супермодель довірила майстрам улюбленого паризького салону – Balmain Hair Salon. До речі, його обожнюють багато інших знаменитостей, у тому числі Олена Пермінова і Віра Брежнєва. Цього разу стилісти постаралися надати волоссю Наталії максимальний обїем, завивши їх легкими хвилями. Схоже, Водянова залишилася від укладки в повному захваті. "Сьогодні у мене good hair day – спасибі Balmain", – написала 37-річна красуня. Завершував образ легкий макіяж з бездоганним тоном шкіри, коричнево-бежевими відтінками тіней і рожевими губами.

Наталя вдома (фото: instagram.com/natasupernova)

Також днями Наталія продемонструвала ніжний, максимально жіночний образ. Вона приміряла довге закрите плаття світло-зеленого відтінку, а також мюлі, прикрашені камінням. Витончені прикраси, волосся, зібране у високий пучок, і яскраво-червоний манікюр – його ідеальне доповнення. У такому вигляді Наталя могла б піти куди завгодно, але вона вважала за краще провести вечір вдома. "Неділі", – написала вона і додала хештег "дощ у Парижі".