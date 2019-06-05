Гаряче: Емілі Ратаковски схвилювала мережу розкішним тілом у відвертому бікіні

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

27-річна модель поділилася відвертим постом

Емілі Ратаковски знайома не стільки своїми роботами в кіно і в світі моди, скільки провокаційними виходами і "голими" фото. Так, її сторінка в Instagram – це справжня добірка відвертих кадрів. Нещодавно вона показала спокусливий наряд, який обрала для розважального ток-шоу The Tonight Show. А перед цим буквально засипала мережу кадрами в купальниках зі своєї нової лінії.

Емілі Ратаковски в новому "гарячому" образі (фото: instagram.com/emrata)

Кілька годин тому колекцію поповнив новий знімок. Дівчина позує в купальнику власного бренду Inamorata. Крихітне бікіні з довгими зав'язками ледь прикриває тіло 27-річної моделі. Волосся розпущене і злегка збиті, а на обличчі – мінімум макіяжу. Знімок вийшов по-справжньому літній і спокусливий.

Емілі любить спокусливі кадри (фото: instagram.com/emrata)

Я хочу один в кожному кольорі!!!

Люблю, як ти виглядаєш

Фігура і купальник – просто мрія!

Це моя мета

Я можу читати ваші вібрації прямо зараз

Емілі, будь ласка, будь моєю дружиною

Яка смачна жінка

Давай ще, дитинко

Абсолютна королева

Ти виглядаєш красиво і дуже сексуально

Якщо б я виглядав так, я б замовив кожен колір!

Яка ж ти гаряча



Емілі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

До речі, Емілі торік вийшла заміж за актора і продюсера Себастьяна Бір-МакКларда. Але, схоже, чоловік зовсім не проти подібних постів, і бурхлива реакція хлопців зі всього світу його навіть радує. Тим більше, що він також частенько фігурує в мікроблозі дівчини. Приміром, нещодавно вона опублікувала спільне фото – чоловік тримає її на руках. "Мій кращий спосіб перевезення", – підписала вона знімок. Є тут і милі фото з домашніми тваринами та зворушливими освідченнями в коханні.

Емілі сама рекламує свої купальники (фото: instagram.com/emrata)

Втім, без скандалів у зірковій парі також не обійшлося. Так, через кілька місяців після весілля Себастьян був помічений в компанії британської моделі Сьюкі Уотерхаус. Свідки запевняли, що вони обнімалися, а на руці хлопця не було обручки. Тим не менш, цей конфлікт парі вдалося залагодити.