Що носити у спеку: стиліст перерахувала важливі правила літнього гардероба

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чим керуватися при виборі літніх аутфітів

В жарку пору року особливо хочеться виглядати стильно, але при цьому відчувати себе максимально комфортно, коли стовпчик термометра сягає рекордних температур. Зручність можна легко поєднати з останніми модними тенденціями і знайти підходящий варіант на будь-який випадок життя. Стиліст Кіра Аліпа перерахувала в Instagram топ-4 важливих правила літнього гардеробу для спекотного дня.

Легкі натуральні тканини і об'ємні речі стануть прекраснм варіантом для літньої спеки. Топ-4 поради, що вдягнути в спеку для зручності:

повітря між тканиною і тілом - носи вільні фасони, щоб до шкіри менше торкалася тканина.

зараз в тренді плаття-парашут - таке об'ємне вільне плаття, яке до тіла торкається тільки в плечах.

Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)

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більше прикрас - влітку ми не можемо вдягнути другий шар, щоб зробити образ складніше. Для цього додавай тонкі ланцюжки по кілька штук, щоб образ був цікавіше.

натуральні тканини - це дуже важливо, синтетика погано пропускає повітря, і в натуральних тканинах тобі буде значно комфортніше: льон, бавовна, віскоза.

Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)

капелюх - прогулюючись під сонечком, не забудь додати капелюшок, наприклад, з соломи або рафії. Сонце не напече голову, а волосся не так вигоряти. Капелюшок - це завжди стильний акцент.

Також стиліст запропонувала кілька образів зі спідницями, шортами-бермудами, об'ємними блузами, сукнями-сорочками вільного крою, зручними сарафанами.

Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)

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