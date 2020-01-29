Як і з чим носити водолазку: топ-4 стильних образи на весну 2020

У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» стилісти розповіли, з чим поєднати базовий гольф, щоб отримати стильний look і бути в тренді на початку 2020-го року.

Гольф або водолазка – базова річ у гардеробі кожного. Ідеально пасує під пуховик чи пальто і будь-який низ. У «Ранку з Україною» стилісти розповіли, з чим носити водолазки, щоб одночасно було і тепло, і модно. Для першого трендового образу з гольфом, наприклад, підійде звичайна сорочка, яку варто одягнути поверх гольфу.

«Якщо вдягаєте водолазку з сорочкою, то краще її обирати розміру оверсайз – щоб вона була більш масивна, широка і здавалася трохи брутальною. Також можна віддати перевагу цікавим принтам, але при цьому гольф і штани мають бути однотонними», – прокоментувала стиліст Ольга Нагорна в ефірі каналу «Україна».

Телеведуча Марія Мельник (фото: прес-служба телеканалу)

На противагу сорочці є костюм. Саме така комбінація була названа стилістами, як другий трендовий образ сезону. Та в такому поєднанні кольори піджака і гольфа мають перегукуватися.

«Ми всі звикли носити такий комплект: піджак і брюки під класичну сорочку або під футболку, що створює більше повсякденний – кежуал стиль. Але на зміну цьому приходить водолазка, адже таке поєднання виглядає дуже стильно. Ну і звичайно, краще підв’язати жакет поясочком у тон із такої ж тканини», – зазначила стиліст.

Цього року дуже модні усілякі комбінезони, розповідає Ольга. Це може бути як джинсовий, так і трикотажний одяг, під який буде не менш трендово одягнути гольф:

«У комбінезонах з оригінальними вирізами, наприклад, V-подібними або квадратними, дуже акцентується увага за рахунок інших кольорів, тому краще все ж таки, щоб комбінезон і водолазка відрізнялися за кольором».

Фото: instagram.com/fashion_anneta

І четвертий стильний костюм – монообраз. При чому це може бути не лише костюм, а і, наприклад, джинси з кардиганом.

«Слід підібрати все одного тону і одного кольору. В 2020 ми обираємо такі кольори, як: оливковий, нюдовий, бордові, пісочного відтінку», – поділилася Ольга Нагорна в програмі «Ранок з Україною».