Як носити натуральну і екошкіру: лайфхаки стиліста

Що може бути сексуальніше, ніж шкіряні штани чи спідниця? Однак при виборі такого одягу є деякі нюанси. На що слід звернути увагу і яким предметам гардероба зі шкіри віддати перевагу, розповіла стиліст Stacymills на своїй сторінці в Instagram. До речі, раніше вона повідомляла, що може зіпсувати весь образ.

⠀

Мода на шкіряний одяг - прекрасний тренд, який став ще більш доступним, адже з'явилася, нарешті, якісна шкіра молодого дермантина, тепер це не убога жорстка клейонка, яка потріскається після другого вдягання. Нині екошкіру роблять настільки добре, що часом навіть непрофесіоналові важко відрізнити від натуральної.

⠀

Отже, на що дивимося в магазинах, а що залишаємо? Зараз зі шкіри є будь-які вироби і всі вони дуже модні, зазначила експерт.

⠀

1. Шкіряна спідниця.

Довжина міді. Можливо міні, але вона не повинна вас обліплювати. Трохи вільніше крій. Раджу поєднувати міні з плоским ходом.



⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

2. Шкіряні шорти

Ось прямо дуже круто! Носимо з ботфортами на плоскому ходу або грубими черевиками.

⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

3. Шкіряні штани.

Не лосини, благаю. Вони повинні бути вільного крою.



⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

4. Шкіряна сорочка.

Так, такі теж є - шкіра тоненька, носимо як будь-яку іншу сорочку, багатошарово або саму по собі.



⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

5. Комбінезон.

Теж дуже модно. Не має сенсу вкладатися в натуральний варіант, на мій погляд. Не думаю, що шкіряні комбінезони з нами надовго.



⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

6. Сукню.

Всі чоловіки зараз хором: "Ну нарешті!" Знову ж таки, не обтягуйтесь.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

А ось так НЕ треба носити шкіру:



Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Нагадаємо, стиліст поділилася покроковим керівництвом, як вибрати хороший пуховик.