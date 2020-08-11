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Як носити джинси скінні стильно: правила від модного експерта

Автор: Марина Настевич

З чим поєднувати скінні, щоб виглядати актуально і ефектно

Джинси скінні довгий час були на піку популярност, та і зараз залишаються затребуваними серед дівчат усіх вікових груп. Відмінною особливістю цієї моделі є те, що вони щільно облягають тіло, підкреслюючи красу жіночих ніжок. Стиліст Катерина Кароль розповіла, як і з чим носити скінні, щоб бути в тренді.

Основні правила від експерта:

  • Скінні найкраще сидять на струнких дівчатах (пробачте, але тут вже як є);

  • Скіні найкраще носити з об'ємним верхом (джемпер, жакет, сорочка, худі, толстовка);

  • Скінні найкраще поєднувати з сучасним взуттям та аксесуарами (так увагу в образі буде розсіяно на деталі);

  • Створювати краще розслаблені образи.

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Зверніть увагу, що жакет (особливо), худі, джемпер, сорочка повинні прикривати зону паху, так образ виходить шляхетніше.

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Але! Якщо ми створюємо більш вечірній образ з легкою блузою або білизняним топом, то верх можемо заправити (при цьому він повинен бути досить вільний), посадка в скінні повинна бути досить висока.

Ілюстративне фото (instagram.com/katerina_kaarol)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ірина Каховська назвала вісім речей, які виручать за будь-яких обставин.

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