Як носити джинси скінні стильно: правила від модного експерта

З чим поєднувати скінні, щоб виглядати актуально і ефектно
Джинси скінні довгий час були на піку популярност, та і зараз залишаються затребуваними серед дівчат усіх вікових груп. Відмінною особливістю цієї моделі є те, що вони щільно облягають тіло, підкреслюючи красу жіночих ніжок. Стиліст Катерина Кароль розповіла, як і з чим носити скінні, щоб бути в тренді.
Основні правила від експерта:
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Зверніть увагу, що жакет (особливо), худі, джемпер, сорочка повинні прикривати зону паху, так образ виходить шляхетніше.
Але! Якщо ми створюємо більш вечірній образ з легкою блузою або білизняним топом, то верх можемо заправити (при цьому він повинен бути досить вільний), посадка в скінні повинна бути досить висока.
Ілюстративне фото (instagram.com/katerina_kaarol)
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