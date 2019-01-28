Як і з чим носити білосніжні брюки-кльош – вчимося на прикладі Вікторії Бекхем

Білі широкі штани, блуза і незвичайні аксесуари — ікона стилю Вікторія Бекхем в черговий раз продемонструвала відмінний смак

Модный показ, выход в свет с мужем или арт-презентация — Виктория Бекхэм знает, как выглядеть стильно и актуально в любой конкретной ситуации. Так, на днях состоялась вечеринка, приуроченная выставке The Female Triumphant (в частной "Коллекция Фрика"), где британский дизайнер в очередной раз продемонстрировала отличный вкус. Отметим, что на выставке "Женский триумф" (The Female Triumphant) было показано 21 картину 14 женщин-художниц, которые творили в XVI-XIX веках.

Для столь важного события Виктория выбрала белые широкие брюки и белую блузу собственного бренда Victoria Beckham. Стильный образ дизайнера дополнила оригинальным красным поясом (яркий элемент, выгодно подчеркивающий тонкую талию Виктории), массивной золотой подвеской в форме миниатюрной фляги, а также часами на золотом ремешке.

Стильная Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/frickcollection)

Стоит отметить, что каждый выход в свет Виктрии Бекхэм — целое событие. В сети тут же начинается бурное обсуждение выбора одежды, аксессуаров и обуви звезды. И если порой поклонники неблагосклонно отзываются о наряде знаменитости, то в это раз она, похоже, угодила всем.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Линейка аксессуаров от Виктории Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Ты выглядишь великолепно", "Вдохновляюще!", "Прекрасно", – подобными комментариями поклонники засыпали снимки Виктории на ее на instagram-странице.

К слову, Виктория Бекхэм просто обожает широкие брюки. Обратите внимание: для создания стильного лука, она дополняет брюки блузами свободного кроя (заправляя их в брюки) или объемными пиджаками "с мужского плеча".

Виктория Бекхэм и ее страсть к широким брюкам (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Отметим, ранее Виктория Бекхем восхитила спортивной фигурой в облегающих леггинсах. В свои 44 года дизайнер выглядит потрясающе!

Также дизайнер показала новую прическу дочери.