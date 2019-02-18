Ніжно і елегантно: Наталія Водянова блищить на шоу Burberry (фото)

Культовий бренд Burberry представив нову колекцію осінь-зима 2019-20

Шоу Рикардо Тиши для Burberry стало одним из наиболее ожидаемых на Неделе моды в Лондоне. Свою вторую коллекцию, которую дизайнер представил для бренда, он назвал Tempest – "Буря", и еще до показа намекнул на ее двойственность, призывая рассматривать ее через два понятия: структура и мятеж.

И действительно, половина образов носит весьма бунтарский характер. Объемные пуховики, бахрома, сочетание контрастных оттенков и элементов спортивного стиля с классического. Вторая же часть была выдержана в духе дома: клетка, бежевые оттенки и тренчи, которые, впрочем, также были по-новому обыграны Рикардо Тиши.

Наталья Водянова на показе Burberry осень-зима 2019-20 (фото: burberry.com)

Шоу собрало массу звездных моделей: Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Мариякарла Босконо… Но настоящей звездой показа стала Наталья Водянова. Ее сдержанный элегантный образ вызвал восторг у модных критиков и поклонников бренда. Юбка плиссе ниже колен с продольными блестящими полосками, классического кроя и пиджак в нежных бежевых оттенках, белая блуза с принтом, галстук и перчатки – лук получился сдержанным и невероятно стильным. Дополнили картину лаконичные украшения: круглые серьги и крупное кольцо с жемчужиной поверх перчатки.

Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Наталья Водянова, Мариякарла Босконо на показе Burberry осень-зима 2019-20 (фото: instagram.com/Natasupernova)

За макияж моделей на показе отвечала звездная визажистка Пэт Макграт. Его главные составляющие: идеальный тон кожи с легким свечением, нежно-розового оттенка тени, идеально уложенные брови и ярко-красные губы, которые создавали выгодный контраст с общей сдержанностью образа. Прически создавал знаменитый стилист по волосам Гвидо Палау. Для шоу Тиши он выбрал стильную вариацию низкого пучка.

Сама Наталья осталась от образа в не меньшем восторге, выложив на своей странице в instagram массу фото и видео. "Как я смотрюсь?" – кокетничает она с подписчиками. "Очень элегантно и нежно", "Просто безупречно" – в ответ буквально засыпали фолловеры Водянову.

Фото: instagram.com/Natasupernova

Напомним, Кара Делевинь стала звездой новой кампании Balmain. Модель снялась полностью обнаженной для рекламного кампейна.

Также ранее мы писали, что Джиджи Хадид в латексе и клубничках появилась на страницах американского Vogue.

Отметим, что еще в январе Наталья Водянова посетила показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже в белоснежной рубашке указанного бренда. Интересно, что до этого точно в такой же рубашке блистала другая модель — Карли Клосс. Предлагает выбрать лучшый образ: Водянова vs Клосс.